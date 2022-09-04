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الأحد، 04-09-2022 11:52 ص

بنك الأردن ينظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دمك دعمك"

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الوكيل الإخباري - امتداداً لمسيرته المستدامة في مجال المسؤولية المؤسسية المجتمعية، ومواصلة لدوره الإنساني الذي يحرص على أدائه، نظم بنك الأردن مؤخراً حملة للتبرع بالدم لموظفيه، بالشراكة مع مديرية بنك الدم وبنك الشفاء والصحة الأردني.

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و­قد شهدت الحملة التي نظمها البنك في مبنى الإدارة العامة، تفاعلاً واسعاً من الموظفين من مختلف المستويات للتبرع بالدم مع إقبال لافت على تلبية النداء والواجب حيث شارك عدد كبير رمن الموظفين في هذه الحملةممن انطبقت عليهم الشروط الصحية تحت إشراف كادر صحي متخصص.


وثمن المدير العام للبنك السيد صالح حماد الجهود التي يوليها بنك الشفاء ووزارة الصحة لتوفير المخزون من الدم للمحتاجين والحرص الدائم على النهوض بواقع العمل التطوعي وزيادة نسب المشاركة فيه، للمساهمة الفاعلة في دعم الجهود الوطنية وخدمة المجتمع.


وأضاف السيد صالح حماد "إن تنظيم الحملات الخيرية يعد ترجمة لقيم التكافل والتضامن في المجتمع الأردني والتي تنسجم مع إستراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية الهادفة إلى دعم ومساندة كافة فئات المجتمع المحتاجة وخاصة المرضى منهم، كما تنسجم مع القيم الداخلية للبنك والساعية إلىترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى موظفيه.


من جانبها أكدت مدير عام بنك الشفاء والصحة الأردني الدكتورة نيفين أبو زيد " أن مشاركة بنك الشفاء في تنفيذ حملة التبرع بالدم، تأتي ضمن إستراتيجية عمل بنك الشفاء وتحقيقاً لمسؤوليته المجتمعية، بتنفيذ برامج وحملات إنسانية خيرية تخدم جميع الفئات الضعيفة والمحتاجة، وهنا تبرز أهمية تنفيذ هذه الحملة الإنسانية التي تعمل على توفير الدم لمحتاجيه ".


يشار إلى أن بنك الأردن من المشاركين الفاعلين بالحملات المجتمعية التي تحمل الطابع الإنساني والمجتمعي والتي ينفذها بالشراكة مع العديد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومنظمات من المجتمع المدني من منطلق إيمانه بأهمية عقد الشراكات لتعظيم الفائدة المرجوة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 




 

 


 

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