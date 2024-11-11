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بنك الإسكان الراعي البرونزي للمؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية الأردنية لجراحي العظام

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بنك الاسكان
الإثنين، 11-11-2024 09:05 ص

الوكيل الإخباري-   قدّم بنك الإسكان رعايته البرونزية للمؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية الأردنية لجراحي العظام، والذي عقد تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين، في الفترة من 6-9 تشرين الثاني الجاري في فندق كمبنسكي عمّان، بتنظيم من الجمعية الأردنية لجراحي العظام.

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وجاءت رعاية البنك للمؤتمر ضمن إطار استراتيجية برنامج "إمكان الإسكان" للمسؤولية الاجتماعية، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكات المجتمعية ودعم الفعاليات البارزة في الأردن، وخاصة تلك التي تُعنى بالقطاعات الحيوية التي  يركز البرنامج على مساندتها، ومنها القطاع الصحي بتخصصاته المختلفة كطب العظام بهدف تمكين المختصين في هذا المجال من مواكبة التطورات الحديثة ضمنه. 


واستقطب المؤتمر حضوراً واسعاً من الأطباء ورؤساء وممثلي جمعيات جراحة العظام العربية والأوروبية والعالمية، حيث تم تبادل الخبرات ومناقشة أحدث الطرق العلاجية. وشمل المؤتمر العديد من المحاضرات والجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة في فروع جراحة العظام، إلى جانب استعراض عمليات جراحية نوعية.


وقد أقام البنك جناحاً في المعرض المصاحب للمؤتمر، مما أتاح الفرصة للمشاركين والزوار للاطلاع على خدمات البنك ومنتجاته المتنوعة التقليدية والرقمية، بالتركيز على تلك الموجهة لخدمة القطاع الصحي.

 
gnews

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