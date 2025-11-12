الأربعاء 2025-11-12 01:34 م
 

بنك الإسكان يختتم برنامج "Credit Culture Academy" لتطوير المهارات الائتمانية لدى موظفيه

بنك الإسكان يختتم برنامج "Credit Culture Academy" لتطوير المهارات الائتمانية لدى موظفيه
بنك الإسكان يختتم برنامج "Credit Culture Academy" لتطوير المهارات الائتمانية لدى موظفيه
 
الأربعاء، 12-11-2025 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   اختتم بنك الإسكان برنامج "Credit Culture Academy" التدريبي، الذي أطلقه في وقت سابق بالتعاون مع شركة موديز أناليتكس - الذراع التعليمية والتحليلية والاستشارية التابعة لمؤسسة موديز كوربوريشن العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني والتحليل المالي وإدارة المخاطر، ليقدم من خلاله تدريباً نوعياً لتطوير القدرات الفنية والتحليلية في مجال الائتمان وإدارة المخاطر لدى موظفيه.

اضافة اعلان


وتم تنفيذ البرنامج على مدار عام ونصف وفقاً للمعايير والممارسات المتبعة عالمياً، استمراراً لنهج البنك في تعزيز الكفاءات المتخصصة وإعداد أجيال جديدة من القيادات، بما يواكب التحولات في الصناعة المصرفية، باعتبار ذلك أهم ركائز جودة الأداء والنمو المستدام والحفاظ على الريادة المحلية والإقليمية.
ومع اختتام البرنامج، أقام البنك فعالية تخريج تضمنت مشاركة عدد من المدراء المعنيين لدى البنك وممثلي شركة موديز أناليتكس؛ حيث تم تسليم الخريجين شهادات تقديرية لجهودهم في استكمال متطلبات البرنامج، وتكريم المتميزين منهم لالتزامهم وإنجازهم الاستثنائي خلال مراحل التدريب.


ويشار إلى برنامج "Credit Culture Academy" يجسد الثقافة المؤسسية التي يتبناها البنك، والتي تقوم على العلم والمعرفة والتحليل والمسؤولية كأساس للأداء المتميز، كما يمثل ترجمة عملية لجهود البنك في توفير بيئة عمل مهنية وداعمة ومحفزة على الإبداع والنمو المهني، بما يشمل برامج التدريب المتنوعة التي يقدمها بالتعاون مع شبكة من المؤسسات العالمية الرائدة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس محافظة عجلون

أخبار محلية مجلس محافظة عجلون يقر موازنة 2026 بأكثر من 7 ملايين دينار

(45) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية (45) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة الى الاردن

545454

طب وصحة الفرق بين التهاب الجلد والأكزيما وكيفية التعامل معهما

"زين" توسّع خدماتها الرقمية بشراكة استراتيجية بين منصتها Dizleeومنصة Aduna العالمية

أخبار الشركات "زين" توسّع خدماتها الرقمية بشراكة استراتيجية بين منصتها Dizleeومنصة Aduna العالمية

من

طب وصحة كيف يخفف النظام الغذائي أعراض التهاب المفاصل في الشتاء

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار الهش، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب "الخط ا

فلسطين أطباء بلا حدود: الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة

غم

فن ومشاهير أنباء عن قصة حب تجمع عمرو دياب بنجمة شهيرة في الوسط الفني - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة