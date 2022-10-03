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الإثنين، 03-10-2022 09:54 ص

بنك الإسكان يطلق مزايا جديدة على منتج قرض الأعمال بسعر فائدة منافس وتمويل يصل إلى 100ألف دينار

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الوكيل الإخباري - أطلق بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة–مزايا جديدة على منتج قرض الأعمال المخصص لتمويل الاحتياجات المتعددة لقطاع التجارة والأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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ويعزز إطلاق هذه المزايا، حرص بنك الإسكان على دعم وتمكين عملائه من مهنيين وحرفيين وأصحاب الأعمال الأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات الاقتصادية للقيام بتنفيذ خططهم وأهدافهم الموضوعة من تمويل عمليات التوسعة والصيانة، وتمويل شراء حصص الشركاء، وتمويل شراء البضائع، وتمويل عمليات التحديث والديكور، وتمويل التوسع في فتح فروع جديدة وغيرها من الاحتياجات التي تحقق الفائدة لهم.


ويمتاز قرض الأعمال بسعر فائدة منافس وتمويل يصل لغاية 100ألف دينار، وفترة سداد تصل لغاية 7 سنوات بما فيها فترة السماح التي تصل لغاية 6 أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان يسعى دوماً إلى زيادة مستوى رضا عملائه بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية رائدة تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم بكفاءة وفعالية وذلك عبر شبكة فروعه المنتشرة في جميع محافظات المملكة أو عن بُعد من خلال منصاته الرقمية المبتكرة مثل الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق البنك.

 




 

 


 

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