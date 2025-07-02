بنك الإسكان يطلق منظومة جديدة من خدمات إدارة النقد والسيولة للشركات

الوكيل الإخباري- أطلق بنك الإسكان مؤخراً منظومة متكاملة من خدمات وحلول إدارة النقد والسيولة المخصصة لعملائه من قطاع الأعمال والشركات، لتمكينهم من التحكم الكامل بعملياتهم المالية على مدار الساعة عن بُعد، وبأعلى درجات الحماية والأمان، من خلال قنوات البنك الإلكترونية مع واجهات متقدمة وسهلة الاستخدام.

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ويقدم بنك الإسكان منظومته الجديدة من خدمات وحلول إدارة النقد والسيولة للقطاع المؤسسي، بالاعتماد على منصة PS-CORPay، التي تعد حلاً متكاملاً لإدارة الخدمات المصرفية للشركات.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: "يمثل إطلاق هذه المنظومة المطورة من الخدمات، محطة مهمة في مسيرة البنك نحو الريادة في التحول الرقمي، كما أنه يجسد التزامه المستمر بالابتكار المستدام؛ لتوسيع محفظة خدماته وحلوله المصرفية، التي تدعم العملاء من قطاع الأعمال والشركات في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية في بيئة آمنة ومتصلة رقمياً، بما يعزز من تجربتهم المصرفية ويرتقي بها لمستويات غير مسبوقة من الفاعلية والتميز."

ومع هذه المنظومة الجديدة من الخدمات، يمكن لعملاء الشركات إجراء العديد من المعاملات التي تشمل: عمليات الدفع والتحويل وتتبع المدفوعات الدولية، فضلاً عن إدارة السيولة والشيكات والفواتير والقروض والودائع، إلى جانب إدارة وتوحيد الحسابات، وصرف الرواتب، والاستفادة من خدمات البطاقات، مما يوفر تحكماً كاملاً ويقدم رؤى أفضل في إطار تجربة رقمية شاملة، تضمن سلاسة العمليات وتبسطها، بما يحسن الكفاءة التشغيلية ويزيد الإنتاجية.