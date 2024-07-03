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الأربعاء، 03-07-2024 10:34 ص

بنك الإسكان يفتتح فرعاً جديدا ًفي محافظة إربد

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الوكيل الاخباري - ضمن استراتيجية التفرع الداخلي التي يعتمدها بنك الإسكان للوصول إلى العملاء في مختلف مواقعهم، أعلن بنك الإسكان عن افتتاح فرعه الـ 14 في محافظة اربد بحضور رئيس مجلس إدارة البنك عبد الإله الخطيب والرئيس التنفيذي عمّار الصفدي وممثلين عن الإدارة العليا في البنك.

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وتأتي هذه الخطوة انسجاما ًمع استراتيجية البنك، التي تستهدف الوصول إلى العملاء أينما وجدوا وبمختلف الشرائح لتقديم مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية لهم بما يلبي احتياجاتهم ويحقق توقعاتهم، وبما يعزّز تواجد البنك ويعمّق دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.



ومع افتتاح الفرع الجديد الواقع في شارع وصفي التل في محافظة اربد، أصبح البنك يمتلك (105) فرعاً ومكتباً موزعة في جميع محافظات المملكة، ومزودة بالكوادر البشرية المؤهلة، والتصاميم الداخلية العصرية بما يعكس رؤى البنك في توفير أعلى درجات الراحة لعملائه.


هذا وقد أطلق البنك خطة متكاملة لتجديد فروعه العاملة بحلة جديدة تتميز بأحدث التصاميم العصرية والتكنولوجيا الرقمية، انطلاقاً من حرص البنك الدائم على تقديم الأفضل لعملائه بما يتناسب مع إرثه العريق لأكثر من خمسين عاماً.
ويذكر بأن بنك الإسكان يوفر العديد من قنوات التفاعل والخدمة للعملاء، والتي تشمل الخدمات المصرفية الإلكترونية المتنوعة ومنها Iskan Online وIskan Mobile، والمعززة بمركز الخدمة الهاتفية المتاح على مدار الساعة والأسبوع، بالإضافة لـ 232 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع مناطق المملكة.

 

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