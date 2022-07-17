بنك الإسكان ينظم حملة "النخوة بدمك" لموظفيه للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم

الوكيل الإخباري - انسجاماً مع استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقاً من واجبه الإنساني نحو خدمة المجتمع، نظم بنك الإسكان في مبنى الإدارة العامة حملة لموظفيه للتبرع بالدم حملت عنوان "النخوة بدمك"بالتعاون مع مديرية بنك الدم التابعة لوزارة الصحة، وتحت إشراف كادر طبي متخصص. اضافة اعلان





ولاقت الحملة مشاركة لافتة وإقبالاً واسعاً من قبل موظفي البنك. إذ تنسجم هذه الحملة، مع رسالة بنك الإسكان الإنسانية واستراتيجيته المجتمعية الهادفة إلى المشاركة الفعّالة في خدمة المجتمع، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء الإنساني لدى موظفيه.



ومن خلال تنظيمه المستمر لهذه الحملات، يرسل بنك الإسكان رسائل توعوية بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، بالإضافة إلى التوعية بالفوائد الإيجابية سواء على صحة المتبرعين إلى جانب المرضى.



وتدعم هذه الحملة أيضاً، توجهات بنك الإسكان في عقد شراكات استراتيجية مع منظمات ومؤسسات وطنية لها بصمات مميزة في الخدمة المجتمعية ودوراً هاماً في خدمة الوطن والمواطن، وأبرزها بنك الدم إيماناً من البنك بأهمية دوره في تعزيز المخزون الاستراتيجي لوحَد الدم وتأمين المرضى والمستشفيات باحتياجهم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.