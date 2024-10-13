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بنك الاتحاد يحصل على جائزة أفضل بنك في التمرين الوطني للأمن السيبراني للمؤسسات المالية لعام 2024

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بنك الاتحاد
الأحد، 13-10-2024 12:26 م

الوكيل الإخباري-   عقد البنك المركزي الأردني يوم الخميس 9 تشرين الأول 2024 تحت رعاية عطوفة نائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور خلدون الوشاح،  متمثلاً بفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo- FinCERT) تمرين تفاعلي لمحاكاة هجوم سيبراني شمل التمرين موظفي البنوك العاملة في المملكة؛ بهدف تقييم قدرة المؤسسات المالية على الاستجابة الفورية والتصدي الفعّال لهذه الحوادث، بما يضمن استمرارية الأعمال وتقليل الضرر على البنية التحتية المصرفية.

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وتم اختيار بنك الاتحاد من قبل البنك المركزي الأردني لمنحه جائزة أفضل بنك في التمرين الوطني للأمن السيبراني للمؤسسات المالية لعام 2024 وتم الإعلان عن ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم.


ونال بنك الاتحاد الجائزة الاولى تقديراً لأدائه المتميز في تعزيز جاهزية البنك لمواجهة التحديات السيبرانية. بالإضافة إلى تحقيق المركز الأول، نال بنك الاتحاد جائزة الأداء المتميز في "تمرين الطاولة" (TTX)، وهو تمرين اختباري يُحاكي مجموعة متنوعة من الهجمات السيبرانية بهدف تقييم استعداد فرق الاستجابة للحوادث. وأظهر بنك الاتحاد مستوى عالٍ من الجاهزية الاستراتيجية والقدرة على التعامل مع التهديدات السيبرانية بفعالية وكفاءة.


ويأتي هذا الإنجاز كتأكيد على التزام بنك الاتحاد المستمر بتعزيز قدراته في مجال الأمن السيبراني، مما يعزز من ثقة عملائه بأنه يتبنى أفضل الاستراتيجيات لحماية بياناتهم وضمان أمان التعاملات المصرفية.

 
gnews

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