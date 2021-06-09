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الأربعاء، 09-06-2021 10:37 ص

بنك ستاندرد تشارترد يحصد العديد من الجوائز هذا العام

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الوكيل الاخباري - حاز بنك ستاندرد تشارترد الأردن على جائزة " أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية" من قبل مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس (The Global Economics Limited) ومجلة إنترناشيونال فاينانس (International Finance Awards) ويأتي ذلك تقديراً لمستوى الخدمات التي يقدمها بنك ستاندرد تشارترد الأردن في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
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إلى جانب ذلك، توج البنك كأفضل بنك لخدمات الشركات من قبل مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك (Global Business outlook magazine) ومجلة ذا جلوبال إيكونوميكس (The Global Economics Limited) وذلك للخبرة الواسعة التي يتمتع بها البنك في تقديم الخدمات عالية القيمة والمتمثلة في استكشاف الفرص والتي تواصل تمكين الشركات من اغتنام فرص النمو والتوسع بصرف النظر عن مرحلة وحجم أعمالها.

هذا وقد توج البنك كأفضل مزود لخدمات الأوراق المالية لعذا العام من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانس (International Finance Magazine) وجاء هذا التتويج تقديرا لمستوى الخدمات التي يقدمها بنك ستاندرد تشارترد لعملاء الخدمات المصرفي في الأردن، والتي تشمل العديد من المنتجات المتخصصة.

وتعليقا على هذه النجاحات الكبيرة علق السيد مهند مكحل، المدير الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد الأردن قائلا: "إننا ندرك تماما المكانة الرائدة لبنك ستاندرد تشارترد، الأمر الذي يدفعنا إلى الشعور بقدر كبير من المسؤولية تجاه المجتمع المحلي، حيث يستمر البنك في مساندة الأسواق والمجتمعات التي يعمل ضمنها وذلك انطلاقا من الركائز المتينة والخبرة العالمية التي يتمتع بها البنك والتي تساهم في دفع عجلة النموّ المستدام في الأردن"

وأضاف "يأتي ذلك إيمانا من بنك ستاندرد تشارترد بدعم التنمية الوطنية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحرص أيضا بمواصلة دعم المجتمعات التي يعمل ضمنها وتمثل هذه الجوائز خير دليل على تمسكنا بالقيم التي يتبناها بنك ستاندرد تشارترد".

 




 

 


 

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