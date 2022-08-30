بيع وشراء ألعاب أطفال على السوق المفتوح

الوكيل الإخباري - لا شكّ بأنّ الخروج مع الأطفال لشراء الألعاب قد يكون أمراً مرهقاً للعديد من الأهالي، ولكن موقع السوق المفتوح يقدم حلاً جذرياً لهذه المشكلة من خلال قسم لوازم الأطفال والألعاب الذي يحتوي على تشكيلة كبيرة من الألعاب بأنواعها، إلى جانب مستلزمات أطفال مثل العربايات والمقاعد والإكسسوارات والمشايات، ناهيك عن غرف الأطفال والملابس المتنوعة.

لشراء الألعاب كل ما عليك فعله هو اختيار القسم الفرعي ألعاب أطفال من لائحة "لوازم الأطفال والألعاب" للبيع والبدء بتصفح آلاف الإعلانات والبحث عن ألعاب مثل برك السباحة الصغيرة وسيارات الكهرباء والسحاسيل والمراجيح وغيرها، ويتميّز هذا القسم بكونه مثل باقي أقسام السوق المفتوح، أي أنه بوابة إلكترونية يسهل استخدامها في أيّ وقت ومن أيّ مكان في مختلف أنحاء الأردن، ويمكنك تحديد حالة المنتج والسعر وغيرها من الأمور للبحث بطريقة أسهل، ناهيك أنّ الإعلانات تُرفق شرحاً وصوراً توضح المنتج.

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كيفية بيع ألعاب الأطفال على السوق المفتوح

إن كنت تمتلك ألعاباً وتود بيعها بسرعة وسلاسة، يمكنك تسجيل الدخول إلى الموقع أو التطبيق الذكي ونشر إعلان مجاني مع إرفاق الصور وحالة المنتج والسعر، والجدير بالذكر أنّ السوق المفتوح يوفر مجموعة من الخدمات الإعلانية المميزة التي تضمن لك الحصول على مشاهدات مُضاعفة وانتشار أوسع، إضافةً إلى إمكانية ببيع أكثر من سلعة في الوقت ذاته.



تشتمل هذه الخدمات الإعلانية خدمة المتاجر للحصول على صفحة متجر خاصة بك تتيح لك تحميل شعار وتصميم لمساحتك الإعلانية، وخدمة الإعلانات المميزة ليظهر إعلانك في أعلى القائمة وضمن أوائل نتائج البحث، وخدمة إعادة النشر لتجديد تاريخ نشر إعلانك، وخدمة تيربو ليظهر إعلانك في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه وحصوله على إشارة مستعجل ليُباع بشكل أسرع، وخدمة البانر الإعلاني لتحديد نسبة وفئة المستخدمين المهتمين بسلعتك، إضافةً إلى خدمة الحُزم إن كنت ترغب بالحصول على نسبة خصم كبيرة.

ما المميز في السوق المفتوح؟

يقوم ملايين المستخدمين بعرض وشراء الإعلانات على منصة السوق المفتوح في 19 دولة من دول الشرق الأوسط، وهو أكبر منصة للإعلانات المبوبة في المنطقة ورقم #1 في الأردن، ويعد السوق المفتوح من الخيارات المتاحة الموثوقة والآمنة على شبكة الإنترنت لإتمام عمليات البيع والشراء، ويمتاز بالعديد من السمات التي مكنته من نيل شعبية ضخمة بين الأفراد في المملكة، أهمها ما يتمتع به كلٌ من الموقع والتطبيق الذكي بسهولة في الإستخدام، حيث يضم واجهة رئيسية بسيطة ومباشرة؛ يمكن من خلالها الوصول إلى طلبهم دون أي تعقيد أو تشتيت؛ كما أنه خالٍ من الإعلانات المنبثقة المزعجة، ويمتاز بسهولة نشر الإعلانات عليه؛ فلا يتطلب الأمر سوى اتباع بعض الخطوات ليصل إعلانك إلى شريحة هائلة من المهتمين في غضون وقت قصير.



لأي استفسارات أو أسئلة، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء في السوق المفتوح في الأردن على الرقم 0790180000، أو التواصل عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

