تجربة صوت غامرة وذكيّة مع أحدث إصدارات Galaxy Buds

الوكيل الاخباري - لم تقتصر مساهمة سلسلة Galaxy S24 التي تمّ الكشف عنها مؤخراً في إطلاق العنان لآفاق وإمكانات جديدة واستثنائيّة لتخطّي الحواجز الثقافيّة واللغوية وتسهيل التواصل بفضل المزايا المبتكرة التي تقدمها تقنيات Galaxy AI الآمنة والموثوقة عبر الهاتف فحسب؛ بل باتت هذه المزايا الآن أكثر سلاسة وكفاءة للمستخدمين مع أحدث إصدار من سلسلة سماعات Galaxy Buds ووظائفها المحسّنة.

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فعبر ترقيات سلسلة Galaxy Buds والتي تتضمن ميزات فريدة تعمل بدون استخدام اليدين ومدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ يُمكنك الاستمتاع بتجربة صوت فائقة الوضوح، كما تمنحك اتصالاً متكاملاً مع منظومة سامسونج. وعند إقرانها بأجهزة مثل هواتف Galaxy S24، وسلسلة Galaxy Book4، وأجهزة التلفاز من سامسونج، وغيرها، فإنّ القدرات المحسنة والجديدة كلياً لسماعات Galaxy Buds توفّر لك ميزات مريحة وذكية، مما يسمح لك بالبقاء على اتصال أكثر والتكيّف بشكل أفضل مع العالم من حولك.

استمتع بتواصل سلس مع Galaxy Buds

هل ترغب في تجاوز مشاكل الترجمة لتحقيق تواصل أفضل خلال المحادثات؟ تتيح لك ميّزة الترجمة في الوقت الفعلي عبر سلسلة Galaxy S24 التحدّث مع الأشخاص من مختلف اللغات والمواقع، ما يمنحك تواصلاً سلساً وخالياً من أي حواجز بفضل Galaxy Buds.



Top of Form

المترجم الفوري Interpreter: تعمل ميزة المترجم الفوري في سلسلة Galaxy S24 على رفع مستوى التواصل من خلال تقديم ترجمات فورية. وعند اقترانها بسماعات Galaxy Buds، يتم تحسين هذه الميّزة، والتي بدورها تسهم في عزل الصوت بذكاء أثناء المحادثة للاستماع إلى الترجمة بشكل أكثر وضوحاً من خلال سماعات الأذن الخاصة بك، بينما يسمعها الشخص الآخر من خلال مكبر صوت الهاتف، مما يساعدك في التركيز على المحادثة. كما تمنحك هذه الميزة تحكمًا أكبر في تجربة الترجمة الفورية بنقرة بسيطة على السماعات دون الاعتماد على هاتفك.



اتصال محسّن مع منظومة سامسونج

إلى جانب تجربة الصوت النقية والغامرة التي يوفرها أحدث إصدار من Galaxy Buds؛ فإنّها تتيح لك أيضاً اتصالاً متكاملاً وسلساً مع منظومة سامسونج.



تقنية Auracast: كشفت سامسونج خلال العام الماضي عن تقنية Auracast الخاصة بأجهزة التلفاز الذكيّة عبر سماعة Galaxy Buds2 Pro، مما يتيح عملية بث صوتي وتحويل أجهزة تلفاز سامسونج إلى محطة راديو مشتركة قادرة على البث عبر سماعات Buds عديدة في نفس الوقت. ومع الإصدار الأحدث؛ باتت هذه الميزة متاحة للهواتف والأجهزة اللوحية بما في ذلك سلسلة Galaxy S24.



Audio 360: تعمل جودة الصوت الفائقة على غمر المستخدمين بتجربة مكانيّة معزّزة، وتضمن تكنولوجيا 360 Audio توفير الصوت المحيط من جميع الاتجاهات. وقد اقتصر تطبيق 360 Audio في البداية على الهواتف والأجهزة اللوحية، أمّا اليوم فباتت متاحة لتشمل أجهزة التلفاز، مما يوفر تجربة تشبه المسرح المنزلي.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع سماعات Galaxy Buds بالقدرة على تحديد اتجاه الصوت أثناء تحريك رأسك، ما يُساعدك على الاستماع بوضوح تام.



التبديل التلقائي (Auto Switch): في حال مشاهدتك للمحتوى على تلفاز سامسونج، وتلقيّت اتصالاً هاتفياً؛ فإنّ ميّزة التبديل التلقائي يُمكنها اكتشاف ذلك وتحويل اتصالها تلقائياً وبسلاسة إلى هاتف Galaxy الذكي، لتعاود مرّة أخرى اتصالها بالتلفاز عند انتهاء المكالمة. كما تعمل سامسونج من خلال الإصدار الأخير من Galaxy Buds على تعزيز هذه الميّزة وتوسيع حضورها لتشمل أجهزة الكمبيوتر الشخصيّة، بما في ذلك سلسلة Galaxy Book4، مما يسمح لك بتجربة الصوت المتميز بسهولة عبر أجهزة سامسونج المختلفة.



تجربة صوتية مستقبليّة رحبة ونقيّة

إلى جانب أحدث المزايا من Galaxy AI؛ سيتمّ طرح الإصدار الجديد من البرنامج تدريجياً عبر سماعات Galaxy Buds2 Pro وBuds2 وBuds FE بدءاً من أواخر فبراير الجاري، بهدف تعزيز الاتصال والارتقاء بمستوى جودته.

فيما تواصل سامسونج التزامها بتطوير سلسلة Galaxy Buds، لتوفير تجارب صوتية ذكية وعالية المستوى ومتصلة بسلاسة عبر سيناريوهات مختلفة.