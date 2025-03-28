تحذير هام من حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده

ودعت حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده زبائنها الكرام إلى عدم الالتفات إلى هذه الإعلانات والعروض المضللة، مؤكدة أن المحتوى الخاص بحلويات حبيبة يتم نشره عبر الحسابات الرسمية فقط ومن خلال الفروع الأصلية التالية علماً بأنه لا يوجد أي فروع أخرى غيرها:
وسط البلد - دخلة البنك العربي
وسط البلد - شارع الملك حسين
شارع المدينة المنورة - دوار الواحة
المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة
السعودية - الرياض / السليمانية
السعودية - الرياض / قرطبة
وهنأت حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.
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