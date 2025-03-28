الجمعة 2025-03-28 05:32 م
 

تحذير هام من حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 28-03-2025 05:00 م
الوكيل الإخباري- حذرت حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده -الأشهر في الأردن- من العروض الوهمية التي يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والمواقع الإلكترونية بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.اضافة اعلان


ودعت حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده زبائنها الكرام إلى عدم الالتفات إلى هذه الإعلانات والعروض المضللة، مؤكدة أن المحتوى الخاص بحلويات حبيبة يتم نشره عبر الحسابات الرسمية فقط ومن خلال الفروع الأصلية التالية علماً بأنه لا يوجد أي فروع أخرى غيرها:

وسط البلد - دخلة البنك العربي
وسط البلد - شارع الملك حسين
شارع المدينة المنورة - دوار الواحة
المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة
السعودية - الرياض / السليمانية
السعودية - الرياض / قرطبة
 
وهنأت حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.
 
gnews

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