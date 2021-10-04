تخريج الفوج الأول من مركز زين للتدريب على (الفايبر)

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني عن تخريج الفوج الأول من طلبة مركزها المشاركين في أولى الدورات التدريبية المجانية على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر).

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وقام الرئيس التنفيذي لشركة زين فهد الجاسم ومدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات بتسليم الشهادات للطلاب الخريجين، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين من شركة زين ومؤسسة التدريب المهني ومهندسين من الشركات العاملة في مجال صيانة شبكات الألياف الضوئية (الفايبر).



وهنأ الرئيس التنفيذي لشركة زين فهد الجاسم المتدربين متمنياً لهم مستقبلاً واعداً، وقال": "تعمل شركة زين على إطلاق برامج تدريبية مُستدامة وهادفة تُعنى بتسليح الشباب بالمهارات المهنية والتقنية وترفد السوق بالمهارات المطلوبة بما يلبي حاجات السوق المتغيرة، وتعمل على المساهمة في تخفيض نسب البطالة، منوهاً بأن دور الشركة لا ينتهي عند عقد الدورات التدريبية فحسب، وانما العمل على تشبيك الخريجين مع كبريات الشركات الأردنية العاملة في مجال شبكات الألياف الضوئية (الفايبر) وصيانتها، وهو ما تم اليوم حيث تواجد مجموعة من ممثلي الشركات العاملة في مجال شبكات الألياف الضوئية، التقوا مع الطلاب لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل في ذات المجال."



من جهته عبّر مدير عام مؤسّسة التدريب المهنيّ بالوكالة السيد عمر قطيشات عن اعتزازه بالشراكة العميقة مع شركة زين من خلال استحداث مختبر صيانة الألياف الضوئية "الفايبر"، ومختبرات صيانة الأجهزة الخلوية ومراكز الاتصال في عدد من المحافظات، مباركاً للشباب الخريجين الذين التحقوا بهذا البرنامج التدريبي المتميز في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا، ومحفزاً الشباب على الالتحاق بالبرامج المهنية التي يتمّ تصميمها بالشراكة مع القطاع الخاص ويتمّ الاعلان عنها باستمرار.



وقال" تأتي هذه الشراكة تماشياً مع أهمية توفير البرامج المهنية التي تواكب احتياجات سوق العمل وتخصصات المستقبل، وتضمن توفير فرص عمل للشباب والشابات للحدّ من نسب البطالة، وذلك ضمن بيئة تدريبية متميزة تسعى إلى تأهيل الشباب ورفدهم بالمهارات والخبرات، مثمناً الشراكة الحقيقية ما بين المؤسّسة وشركة زين الأمر الذي ينعكس على تطوير الشباب والشابات وتمكينهم من الإنخراط في سوق العمل".



واجتاز المتدربون 150 ساعة تدريبية ما بين تدريب عملي ونظري، اكتسبوا خلالها المعلومات النظرية والعملية والأدائية، كما استعرض المتدربون كافة مراحل التمديدات لشبكات الألياف الضوئية (الفايبر)، وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على الخريجين.

