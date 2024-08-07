تسليم جوائز مسابقة أرز صن بيرد للسحب الأول

الوكيل الإخباري- اطلقت شركة روابي الأردن صاحبة العلامة التجارية ل أرز (صن بيرد ) حفل توزيع جوائز السحب الأول و هي 1000 دينار أسبوعيا لاربعة فائزين و ليرة ذهب يوميا ل 30 فائز , و تستمر الحملة الى تاريخ 25/9/2024 . و سيتم سحب باقي الجوائز في أيام 25/8/2024 و 25/9/2024













