 
الأربعاء 2024-08-07 09:09 ص
 
 

تسليم جوائز مسابقة أرز صن بيرد للسحب الأول

صن بيرد
صن بيرد




 

الأربعاء، 07-08-2024 08:55 ص

الوكيل الإخباري-   اطلقت شركة روابي الأردن صاحبة العلامة التجارية ل أرز (صن بيرد ) حفل توزيع جوائز السحب الأول و هي 1000 دينار أسبوعيا لاربعة فائزين و ليرة ذهب يوميا ل 30 فائز , و تستمر الحملة الى تاريخ 25/9/2024 . و سيتم سحب باقي الجوائز في أيام 25/8/2024 و 25/9/2024 

 
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https://youtu.be/Sn1-OoEb55M 

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