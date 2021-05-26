تطبيق الخطوط الجوية القطرية ينضم إلى قائمة منصة AppGallery المتنامية لإثراء المستخدمين بأحدث حلول السفر

الوكيل الاخباري - رحبت هواوي مؤخراً بتطبيق الخطوط الجوية القطرية، الناقل الحائز على العديد من الجوائز الدولية، إلى منصة AppGallery، والتي تعدّ أحد أبرز 3 متاجر للتطبيقات على مستوى العالم مع أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهريًا في 170 دولة.

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وأصبح بإمكان مستخدمي أجهزة هواوي المحمولة تنزيل تطبيق الخطوط الجوية القطرية مجانًا ليكون الرفيق المثالي في السفر، بجانب الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من المزايا الشخصية لجعل كل رحلة سلسة وممتعة.

وقد جاء تطبيق الخطوط الجوية القطرية ليكون أحدث إضافة إلى المنصة الرقمية التي تقوم هواوي بتطويرها بشكل دائم لتُلبي تطلعات مستخدميها، وتوفر حلولًا مُبتكرة تتناسب مع أنماط حياتهم المختلفة.



وقال سعادة أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "نواصل تطوير منتجاتنا الرقمية وتعزيز الابتكار لتقديم تجربة خمسة نجوم للمسافرين في جميع مراحل رحلتهم.

ويعكس هذا التعاون المُثمر مع هواوي، كونها أبرز العلامات التجارية للهواتف الذكية في العالم، إتاحة الفرصة أمام شريحة واسعة من المستخدمين للاستفادة من خدماتنا وحلولنا الرقمية للتحكم في خطط سفرهم وضمان بقائهم على اطلاع في جميع الأوقات.

وفي ظل التحديات الراهنة التي نشهدها بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، سنتيح الفرصة أمام مستخدمي التطبيق الحفاظ على سلامتهم من خلال اتباع أعلى معايير التباعد الاجتماعي طوال رحلتهم".



من جانبه أضاف، لو جينج، نائب رئيس قسم الشراكات العالمية وتطوير المنظومة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى هواوي: "لقد وضعنا AppGallery في قلب نظامنا البيئي المُبتكر والذي يسعى إلى تزويد عملائنا بتجارب متكاملة وذكية تثري حياتهم.

ففي ظل الظروف الحالية، يلجأ العديد من الأفراد لاستخدام هواتفهم المحمولة لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالسفر والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، وحتمًا سيتيح لهم تطبيق الخطوط الجوية القطرية تحقيق ذلك بكل أريحية".



ومن خلال واجهة مطورة وسهلة الاستخدام، يتيح تطبيق الخطوط الجوية القطرية على الهواتف المحمولة للعملاء حجز الرحلات إلى أكثر من 130 وجهة حول العالم، بجانب تسجيل الوصول إلى الوجهة، وإدارة الحجوزات والتحكم الكامل في تفاصيل رحلتهم، وكل ذلك بضغطة زر واحدة.

وتقدم الشاشة الرئيسية لكل مستخدم أهم المعلومات الخاصة فيهم، بينما يمكن للمسافرين عرض ميزة "رحلاتي" على شاشتهم الرئيسية، للاطلاع على أهم المعلومات وتتبع كافة التطورات بخصوص رحلتهم.

كذلك، يمكن للمسافرين تمكين ميزة الإشعارات على هواتفهم المحمولة لتلقي تنبيهات مهمة حول رحلتهم القادمة، بالإضافة إلى تتبع الأمتعة وحجز خدمات الاستقبال، وطلب المساعدة في مطار حمد الدولي في الدوحة.



ويوفر تطبيق الخطوط الجويةالقطرية تشكيلة متنوعة من الخيارات لإتمام الحجوازت وإدخال تفاصيل السفر أو بطاقة الدفع الخاصة بكل سهولة وأمان بمجرد توجيه كاميرا الهاتف دون الحاجة إلى إدخال هذه المعلومات يدويًا.

وفي الوقت نفسه، يمكن لأعضاء نادي الامتياز، برنامج الولاء التابع للخطوط الجوية القطرية، استخدام التطبيق لتسجيل الدخول بسلاسة باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، بجانب حجز تذاكر المكافأة والاستفادة من الكيلومايلز وجوائز نادي الامتياز، وإدارة حساباتهم، وغيرها من الخدمات.



جديرٌ بالذكر أن منصة AppGallery من هواوي استطاعت أن ترسخ مكانتها باعتبارها واحدة من أفضل متاجر التطبيقات على مستوى العالم.

وستواصل تقديم تجربة متكاملة لمستخدميها عبر إتاحة الفرصة أمامهم لتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية، والاستمتاع بمكتبة غنية من الوسائط الترفيهية عالية الجودة على HUAWEI Video وHUAWEI Music وHUAWEI Reade r، بجانب تقديم محتوى جديد كليًا من أكبر المزودين حول العالم بشكل مستمر.

ولتسهيل حياتهم الرقمية، توفر هواوي لمستخدمي المنصة الرقمية أداةPetal Search، وهي أداة بحث جديدة تعمل كبوابة مفتوحة لأكثر من مليون تطبيق لتنزيل تطبيقاتهم المفضلة بكل سهولة.



يمكن الوصول إلى جميع مزايا تطبيق الخطوط الجويةالقطرية من خلال تنزيله من منصة AppGallery المُبتكرة عبر الرابط: .https://appgallery.huawei.com/#/app/C104037677