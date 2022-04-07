تطبيق Ahli Mobile: سرعة وسهولة وأمان متوفر الآن عبر منصة AppGallery

الوكيل الاخباري - مع تنوع احتياجات المستخدمين في الأردن وازدياد متطلباتهم فيما يتعلق بالتطبيقات الذكية، تحرص منصة AppGallery من هواوي؛ التي تعدّ واحدة من أفضل 3 متاجر للتطبيقات على مستوى العالم مع أكثر من 550 مليون مستخدم نشط شهريًا عبر 170 دولة ومنطقة، على تزويدهم دائمًا بأحدث التطبيقات المحلية لأداء أعمالهم اليومية بكل سلاسة وسهولة ومتعة.

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ومن أبرز هذه التطبيقات تطبيق البنك الأهلي الأردني: أهلي موبايل Ahli Mobile، الذي يساعد المستخدمين في إنجاز معاملاتهم البنكية بأقصى درجات السرعة والراحة والأمان أينما كانوا ووقتما شاؤوا.



يتيح التطبيق - المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية - للمستخدمين التحكم بجميع حساباتهم والحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات البنكية، مثل: تفعيل خدمة استخدام الصراف الآلي دون بطاقة الخصم المباشر(ATM Card)، وإمكانية التحويل من خلال خدمة أوامر الدفع (Money Voucher)، وتأجيل أقساط القروض دون الحاجة لزيارة الفرع، إلى جانب التسجيل بالخدمات الإلكترونية من خلال استخدام بطاقة الصراف الآلي أو دون الحاجة إليها، فضلًا عن فتح حسابٍ جارٍ أو توفير أو وديعة بمختلف العملات الرئيسية دون الحاجة لزيارة الفرع.



ومن خلال التطبيق، يمكن للمستخدمين إدارة خدمات البطاقات المصرفية المختلفة؛ بإيقافها بشكل مؤقت أو إعادة تفعيلها، وتعديل سقوف استخدام البطاقة الائتمانية مثل سقف المشتريات عن طريق الإنترنت أو سقف السحب من خلال الصراف الآلي أو سقف المشتريات من خلال نقاط البيع وغيرها. وعبر خدمات القروض، يمكن التقدم بالطلب للحصول على القروض الشخصية والسكنية، ومعرفة تفاصيل القرض كاملة، وتأجيل الأقساط، وغيرها.

ويمكن للمستخدمين التحويل لغاية 10,000 دينار أردني يوميًا بين حساباتهم المختلفة، مع إمكانية تعديل سقف التحويل اليومي، بالإضافة إلى خدمة كليك CliQ Service التي تتيح لهم تحويل الأموال بين الحسابات البنكية في الأردن. وبالإضافة لما سبق، بإمكان المستخدمين معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بخدمات الشيكات والودائع.



لا تتردد بتحميل تطبيق Ahli Mobile من البنك الأهلي الأردني عبر AppGallery من هنا لتستمتع بخدمات بنكية سريعة وسهلة وآمنة.