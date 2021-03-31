تقنيات إل جي تدعمك في أصعب المراحل

الوكيل الإخباري - قد يكون الأمر الايجابي الوحيد الذي حصل للبشرية بعيد جائحة كورونا، هي التوعية حول أهمية النظافة الشخصية لمحاربة الجراثيم والأمراض. فالبيئة النظيفة في الأماكن التي نقضي فيها أكثرية وقتنا تؤدي الدور الأكبر في تفادي الكثير من المشكلات الصحية! لكن ماذا لو وجدنا من يسهّل علينا هذه المهمة ويوفّر علينا عناء القلق في هذا الشأن؟ نعم، نحن حتماً نتحدث عن شركة "إل جي"، فمن غيرها يقف دائماً بجانب المستهلكين ويهتم بسلامتهم وراحتهم ويوفر لهم الحياة الصحية من خلال أحدث الأدوات المنزلية!



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لا شك أن رعاية صحة الأطفال والعائلة تشكّل هاجساً لدى كل الأهالي، وهنا تحديداً يبرز دور جهاز PuriCare من "إل جي"، فهو يمتص الملوثات بمقدار °360 درجة ويوفر هواءً نظيفاً لجميع الأشخاص الموجودين في المنزل، أينما كان مكان تركيبه. فالهواء المتدفق يمر عبر نظام الفلترة بمقدار 360 درجة الذي يشتمل على عملية فلترة مكوّنة من 6 خطوات لإزالة أنواع عديدة من الأتربة والغازات الضارة التي تخترق هواء المنازل عادةً.



الى ذلك، يشير ™PuriCareإلى جودة الهواء باستخدام الأرقام بصورة أوتوماتيكية من خلال مستشعر PM1.0 ومستشعر الغازات بدقة كبيرة، كما أن الضوء يتغير في اللوحة ليعكس درجة التلوث وذلك لتبقى على اطلاع على جودة الهواء الذي يتنشقه أفراد عائلتك.





إلا أن الحصول على بيئة صحية في المنازل لا تقتصر على جودة الهواء فحسب! فمع إعادة فتح البلاد تدريجياً وخروجنا من المنازل بشكلٍ أكبر من السابق، تتعرض ثيابنا لكمية هائلة من الجراثيم غير المرئية والتي قد نأتي بها الى أماكن سكننا من دون أن نعلم. لذلك، فإن غسالة ™AI DD هي الحل الأمثل للعناية بملابس العائلة كافة مع زيادة الحماية بنسبة %18. فتقنية ™AI DD لا تكتفي باكتشاف الوزن فحسب، بل تستشعر نعومة الأنسجة أيضاً، وتحدد الحركات المثلى المناسبة للنسيج في حد ذاته، وتعمل تقنية البخار™ من "إل جي" على القضاء على مسببات الحساسية بنسبة %99.9 مثل عث الغبار الذي يمكن أن يسبب الحساسية أو أمراض الجهاز التنفسي، فضلاً عن اتساعها لقدرة أكبر في المساحة نفسها مع متانة وأناقة لا يمكن مضاهاتهما.

وبفضل تقنية™ThinQ، أصبحت غسالتك أكثر ذكاءً بداية من إمكانية تشغيل الغسالة عن بُعد وحتى تنزيل الدورات الإضافية. كما يمكنك التفاعل معها بسهولة والحصول على أحدث الابتكارات مع وظيفة الاتصال عبر الواي فاي.





ومع الحديث عن عودة فتح البلاد تدريجياً وخروجنا أكثر من المنزل، نحن بحاجة لأخذ كافة الإحتياطات والإلتزام بكافة الإجراءات الصحية. وعندما نتحدث عن الإجراءات فإن أول ما يوضع على اللائحة هي الكمامة. وفي الوقت الذي تعتبر فيه بعض الدراسات أن الأقنعة القماشية والطبية قد تكون محدودة الفعالية، تقدم "إل جي" جهاز منقي الهواء الثوري PuriCareالقابل للارتداء. سيدهشك هذا الجهاز بتقنياته المتطورة، إذ يحتوي على مراوح مزدوجة بمحرك صغير للغاية وخفيف الوزن ومستشعر للجهاز التنفسي يستشعر أنفاسك ويتحكم في تدفق الهواء لتسهيل التنفس. بالإضافة إلى ذلك، لن تتعرض النظارات للغباش عند المشي أو الركض باستخدام جهاز تنقية الهواء القابل للارتداءPuriCare.



وفي حين أن معظم الأقنعة تسرّب الهواء تحت الأنف أو الذقن، فإن الجهاز المنقي للهواءPuriCareيغطي وجهك بإحكام لحمايتك بشكل أفضل. إن التصميم المرن يتناسب مع شكل أي وجه، لذلك فهو يشعرك براحة لا تصدق خلال الاستخدام اليومي.



وصُمّم جهاز تنقية الهواء PuriCareليدوم طويلاً، إذ يمكنك استبدال القطع الخارجية والداخلية حسب الحاجة للحفاظ على جهازك نظيفاً وآمناً. ويدخل السيليكون الطبي الذي اجتاز اختبارات السلامة في تصنيع جهاز تنقية الهواءPuriCareالقابل للارتداء، وهي نفس المواد التي تدخل في صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات وتم اعتمادها للسلامة الكهرومغناطيسية. قامت SGS باختباره وأثبتت سلامة مادته.



وفي ظل كل الضغوط التي نتعرض لها، كلنا بحاجة لبعض الراحة النفسية، وفي هذا الإطار يمكن القول إن الموسيقى هي العلاج الأنسب! لذلك، تقدم لك "إل جي" سماعات الأذن الاستريو اللاسلكيةLG TONE Free HBS-FN6 Bluetooth® التي تتيح لك الانغماس في عالمك الخاص الصغير وتعزل الضوضاء عنك لتستمع لكل نغمة بوضوح وتناغم. نعم، دلل نفسك فأنت تستحق بعض راحة البال!

لكن ما سيفاجئك لن يقتصر على جودة الصوت الرائع فحسب، بل على اهتمام "إل جي" بكافة تفاصيل سلامتك لدرجة زوّدت سماعات LG TONE Free HBS-FN6حديثة التصميم بعلبة الشحنUVnanoالتي تقتل %99.9 من البكتيريا أثناء الشحن، وهكذا يمكنك التحرك والانطلاق من دون قلق.



لا تتوانى "إل جي" عن الإهتمام بكافة تفاصيل حياتك، وأنت طبعاً تحتاج لهذا الإهتمام خصوصاً في الظروف التي نمر بها، فلا تتردد واجعل من أدوات "إل جي" المنزلية رفيقة يومياتك.



