تكية أم علي تطلق حملتها التوعوية تحت عنوان بالخير مكملين وبدعمكم مستمرين

الوكيل الاخباري - أطلقت تكية أم علي حملتها التوعوية لعام 2021 تحت عنوان "بالخير مكملين وبدعمكم مستمرين" بهدف تسليط الضوء على الدور الذي كانت وما زالت تكية أم علي تؤديه في تقديم الدعم الغذائي المستدام للأسر المحتاجة في مختلف محافظات المملكة والتي تعد الأكثر تضرراً من جائحة كورونا.



وتركّز الحملة التوعوية هذا العام على رسالة تكية أم علي السامية والمتمثلة في مكافحة الجوع ونقص التغذية عن طريق إيصال دعم المتبرعين إلى المواطنين الأشد فقراً، عبر تقديم برامج دعم غذائي صحية ومستدامة، كما توضّح الحملة الدورَ المهم الذي يلعبه المتبرّعون وما له من بالغ الأثر في دعم برامج تكية أم علي، حيث تقوم تكية أم علي بتصريف 100% من التبرعات إلى برامج الدعم الغذائي لديها بدون اقتطاع أي مصاريف تشغيلية أو إدارية.



وتهدف الحملة إلى جذب التبرّعات نحو برنامجي كفالات الأسروالطرود الغذائية الشهرية والذين يعدا من برامج الإطعام الرئيسية في تكية أم علي حيث تقوم تكية أم علي ومنذ تأسيسها عام 2003 بتقديم الطرود الغذائية التي تحتوي على مواد غذائية تكفي الأسرة لتحضير ثلاث وجبات يومياً ولمدة شهر كامل. ويتم إيصال هذه الطرود للأسر المحتاجة بعد اتباع منهجية علمية دقيقة وضمن ضوابط ومعايير محددة تنفّذ بفعالية ضمن إطار واضح من الحوكمة يضمن الشفافية والمساءلة ووصول الدعم الغذائي للمحتاجين إليه بالفعل؛ حيث أن تكية أم علي تؤمن بمسؤوليتها تجاه المجتمع وبأن خدماتها حق لكل مواطن محتاج.



تعليقاً على الحملة، قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر: "نبدأ هذا العام بفخرٍ بما أنجزناه خلال العام الماضي من توزيع ما يزيد على 322,000 طرد غذائي على الأسر المحتاجة. ونسلط الضوء على قيمة العمل الخيري الذي تقوم به تكية أم علي، حيث تهدف برامجها لدعم الأسر الأكثر هشاشة نحو انعدام الأمن الغذائي ومساعدتها على أن تصبح آمنة غذائياً."

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وأضاف: "برامج تكية أم علي هي برامج مستدامة، على مدار العام، ولهذا؛ فإن تكية أم علي ملتزمة بتوفير الطرود الغذائيةلأسرها المعتمدة والتي تعيش في مختلف محافظات المملكة."



وختم مؤكداً: "جميع أسر تكية أم علي هي أسر غير آمنة غذائياً وهي الأكثر هشاشة نحو انعدام الأمن الغذائي، كما أنها الأشد فقراً والأكثر حاجة في المملكة، مما يجعلها الأكثر حاجةً في ظل الظروف الحالية الناتجة عن جائحة كورونا."



تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 وتهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لأسر تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.



