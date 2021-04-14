تكية أم علي تطلق حملتها لشهر رمضان المبارك تحت شعار نطعمهم بزكاة أموالكم

الوكيل الاخباري - تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، الذي يدعو لعمل الخير ومدّ يد العون للمحتاجين، أطلقت تكية أم علي حملتها لشهر رمضان المبارك تحت شعار "نطعمهم بزكاة أموالكم"، بهدف جذب التبرّعات نحو برنامج الزكاة والذي يتم تصريفه لدعم برنامج الطرود الغذائية الشهرية لدى تكية أم علي وذلك بموجب فتوى من دائرة الإفتاء العام الأردنية.

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كما تهدفهذه الحملة لتسليط الضوء على أثر زكاة المال على الأسر المحتاجة والتي تقوم تكية أم علي بدعمها في جميع محافظات المملكة ، بحيث يصل هذه الأسر طرد غذائي شهري يتضمن 19 مادة غذائية تكفي لإعداد وجبتي السحور والإفطار في شهر رمضان ولإعداد ثلاث وجبات يومياً في باقي أشهر السنة



واستعاضة عن موائد الرّحمن التي اعتادت تكية أم علي عقدها كل يوم خلال شهر رمضان في مقرها الرئيسي في عمان، تقوم تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع وجبات الإفطار على منازل الأسر الأكثر حاجة والأكثر تأثراُ بالأزمة الحالية، حيث تحتوي الوجبة على دجاج وأرز وفاكهة وعلبة صلصة ونوع من الحلويات بالإضافة للماء والتمر.



ويأتي هذا بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة واتباع جميع التدابير الوقائية من قبل موظفي تكية أم علي،بشكلٍ يضمن سلامة موظفي تكية أم علي وسلامة الأسر المنتفعة، وتتضمن هذه الإجراءات التعقيم الكامل للملابس والمركبة ولبس معدات الوقاية الشخصية من غطاء رأس وكمامات وترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص.



قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر: "إن حملة تكية أم علي هذا العام تأتي في وقتٍ أصعب من غيره، وهذا لأن الأسر التي تدعمها تكية أم علي هي أسر محتاجة وغير قادرة تأمين قوت يومها، وبطبيعةِ الحال؛ فإن شهرَ رمضان سيكون أصعب عليها من غيره من الشهور، ولذلك فقد أخذت تكية أم علي عهداً على نفسها بأن تواصل إيصال الدعم الغذائي لهذه الأسر في كل الحالات والظروف."



كما أضاف أن معظم أفراد أسر تكية أم علي غير قادرين على العمل وأكثر من 80% منهم أطفال وأيتام وأرامل وكبار السن بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأخيراً، ختمَ بلقر مؤكّداً أن تكية أم علي تستقبل الزكاة وفقاً للأحكام والضوابط الشريعة الإسلامية وبموجب فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية وتخضع لمعايير حوكمة صارمة تضمن شفافيتها في كل خطوة.



تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 وتهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.





