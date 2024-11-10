تكية أم علي توصل الدفء إلى أطفال شمال غزة

وتم حياكة البطانيات والمعاطف من قبل سيدات تم تمكينهن ضمن برنامج التمكين الاقتصادي، بالشراكة مع دار أبو عبدالله، الشريك الاستراتيجي لتكية أم علي، في إطار الجهود المستمرة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، استمرار الحملة الإغاثية، حيث ستنطلق قافلة جديدة الأسبوع المقبل لإيصال المزيد من مستلزمات الشتاء إلى القطاع، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وجمعيات شريكة في غزة.
كن جزءًا من حملة الشتاء وتبرّع من خلال:
الاتصال على الرقم 064900900 أو زيارة موقع تكية أم علي الإلكتروني tua.jo
شاهد فيديو وصول مستلزمات الشتاء لشمال غزة: https://shorturl.at/erHKq
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