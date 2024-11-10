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تكية أم علي توصل الدفء إلى أطفال شمال غزة

jni
تكية ام علي
الأحد، 10-11-2024 02:30 م

الوكيل الإخباري-   بعد شهرين من تقييد دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وصلت قافلة تكية أم علي المحملة بـ 20,000 معطف و10,000 بطانية إلى شمال غزة يوم الخميس 7\11\2024، لدعم الأسر المتضررة، وخصوصاً الأطفال. وقد تم توزيع هذه المستلزمات الشتوية على مناطق الشمال والجنوب لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة مع بداية فصل الشتاء، ويأتي هذا في إطار استمرار تكية أم علي في تقديم الدعم لغزة بمختلف أنواع المساعدات الأساسية، حيث تم إرسال 60,000 طرد غذائي إلى القطاع حتى الآن، وذلك بالتوازي مع إيصال الدعم الغذائي الشهري إلى 20,000 أسرة أردنية مستفيدة في كافة محافظات المملكة.

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وتم حياكة البطانيات والمعاطف من قبل سيدات تم تمكينهن ضمن برنامج التمكين الاقتصادي، بالشراكة مع دار أبو عبدالله، الشريك الاستراتيجي لتكية أم علي، في إطار الجهود المستمرة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.


وأكد مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، استمرار الحملة الإغاثية، حيث ستنطلق قافلة جديدة الأسبوع المقبل لإيصال المزيد من مستلزمات الشتاء إلى القطاع، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وجمعيات شريكة في غزة.


كن جزءًا من حملة الشتاء وتبرّع من خلال:
الاتصال على الرقم 064900900 أو زيارة موقع تكية أم علي الإلكتروني tua.jo

شاهد فيديو وصول مستلزمات الشتاء لشمال غزة: https://shorturl.at/erHKq

 
gnews

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