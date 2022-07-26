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الثلاثاء، 26-07-2022 09:29 ص

تلفزيون سامسونج NEO QLED 8K يرتقي ببث الرموز غير القابلة للاستبدال NFT لتعزيز انتشار الفن الرقمي

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الوكيل الإخباري - يعتبر العالم الرقمي حافلاً بالابتكارات الرائعة. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، حظي مفهوم الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال NFT باهتمام متزايد في العالم الرقمي، حيث قدّم تصوراً جديداً للممارسات التقليدية المتجذرة بعمق، مع تسليط المزيد من الضوء عليها. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا المستخدمة لعرض تلك الرموز لم تشهد المزيد من الابتكار، ما أدى إلى الحد من الخيارات المتاحة أمام مالكي تلك الرموز لعرض أعمالهم الفنية.

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وفي ظل وجود عدد متزايد من جامعي تلك الرموز ومتابعيها، يتنامى الطلب على الشاشات أو تقنيات التلفزيون التي يمكن أن تعكس تماماً العاطفة والغرض والقيمة الصحيحة لهذا الفن، علماً أن العرض متواضع إلى حد ما مقارنة مع الطلب.
وسيتغير هذا الوضع بفضل التميز الهندسي لسامسونج وشغفها بالابتكار. وتعد تلفزيونات Neo QLED 8K الفريدة من نوعها حلاً ثورياً عندما يتعلق الأمر بعرض تلك الرموز، لتكون في متناول أيدي الأشخاص من عشاق هذا الفن القائم على تكنولوجيا البلوكشين.


ومن خلال الجمع بين التعبير الفني والتقدم التكنولوجي، تلعب أجهزة Neo QLED8K دور الشاشة المتطورة باستمرار، والعمل على ترقيتها من مجرد أجهزة استقبال لمحتوى البث، إلى شريك مثالي لعرض الفن الرائع لتلك الرموز أمام عشاقها براحة تامة وهم في غرف المعيشة. وتتجلى تقنية 8K في الفروق الدقيقة ذات الجودة الاستثنائية لتحويل ما يبدو أنه مجرد شاشة تلفزيونية إلى مساحة يندمج فيها الفن مع التكنولوجيا.


وتعتبر القطع الفنية للرموز غير القابلة للاستبدال فريدة من نوعها كأعمال فنية منسقة ومنتقاة بعناية فائقة في كل نقطة رقمية، حيث تبرز هذه المواصفات الاستثنائية من خلال Neo QLED 8K. وبناءً على ذلك، فإن الاستثمار في القطع الفنية الرقمية لا يكتمل إلا مع وجود تقنية داعمة مثل تلك الموجودة في جهاز Neo QLED الذي يعزز ويحسن الاهتمامات الرقمية من خلال التكامل البصري التي تتجاوز توقعات المستخدمين. وتخلق سلسلة 8K حجم لون بنسبة 100% في مساحة الألوان DCI-P3، وهو التنسيق ذاته الذي تستخدمه معظم شاشات المسارح وأفلام HDR. وتقدم هذه التكنولوجيا مزيجاً من الألوان الواقعية النابضة بالحياة وذكاء الآلة الاصطناعي والمعالج الكمي، ما يضمن تقديم تجربة معرض فني يحاكي الواقع.


وينتشر فن الرموز غير القابلة للاستبدال NFT لأنه يجسد احتفالاً بالفن الرقمي والفنانين المساندين له،  ليسهموا في إضفاء الشرعية الاقتصادية على هذا الشكل الفني الناشئ. وتتوافق أجهزة Neo QLED مع هذا الهدف الشامل، كما تسهم في إيصاله إلى غرف المعيشة لآلاف الأشخاص لتجاوز الحدود بين فن الرموز غير القابلة للاستبدال NFT وبين الفن التقليدي.

 




 




 

 


 

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