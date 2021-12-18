تنبيه هام من حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده

الوكيل الإخباري - نبهت حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده بشأن إعلانات لوظائف يتم نشرها تحت اسم حلويات حبيبة ، نافية صدور أي إعلان توظيف من جهتها.

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وأكدت حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده أن أي إعلان يصدر عنها يتم نشره على الصفحة الرسمية لهم عبر فيسبوك فقط (https://www.facebook.com/Habibahsweetsjo)



ويذكر ان حلويات حبيبة لها الفروع التالية ولا يوجد لديها فروع آخرى:

1- وسط البلد - دخلة البنك العربي

2- وسط البلد - شارع الملك حسين

3- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة

4- المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة

5- السعودية - الرياض / السليمانية

6- الوحدات - شارع مادبا



الرقم الرئيسي لحلويات حبيبة:

065531555



الموقع الرسمي

www.HabibahSweets.com



الايميل الرسمي

[email protected]



الصفحة الرسمية:

https://www.facebook.com/Habibahsweetsjo

