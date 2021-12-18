السبت 18-12-2021
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السبت، 18-12-2021 03:26 م

تنبيه هام من حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده

تنويه


الوكيل الإخباري - نبهت حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده بشأن إعلانات لوظائف يتم نشرها تحت اسم حلويات حبيبة ، نافية صدور أي إعلان توظيف من جهتها.

اضافة اعلان


وأكدت حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده أن أي إعلان يصدر عنها يتم نشره على الصفحة الرسمية لهم عبر فيسبوك فقط (https://www.facebook.com/Habibahsweetsjo)


ويذكر ان حلويات حبيبة لها الفروع التالية ولا يوجد لديها فروع آخرى:
1- وسط البلد - دخلة البنك العربي
2- وسط البلد - شارع الملك حسين
3- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة
4- المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة
5- السعودية - الرياض / السليمانية 
6- الوحدات - شارع مادبا


الرقم الرئيسي لحلويات حبيبة:
065531555


الموقع الرسمي 
www.HabibahSweets.com


الايميل الرسمي
[email protected]

الصفحة الرسمية:
https://www.facebook.com/Habibahsweetsjo


 




 

 


 

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