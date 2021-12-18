تنبيه هام من حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده

الوكيل الإخباري - نبهت حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده بشأن إعلانات لوظائف يتم نشرها تحت اسم حلويات حبيبة ، نافية صدور أي إعلان توظيف من جهتها.
وأكدت حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده أن أي إعلان يصدر عنها يتم نشره على الصفحة الرسمية لهم عبر فيسبوك فقط (https://www.facebook.com/Habibahsweetsjo)
ويذكر ان حلويات حبيبة لها الفروع التالية ولا يوجد لديها فروع آخرى:
1- وسط البلد - دخلة البنك العربي
2- وسط البلد - شارع الملك حسين
3- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة
4- المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة
5- السعودية - الرياض / السليمانية
6- الوحدات - شارع مادبا
الرقم الرئيسي لحلويات حبيبة:
065531555
الموقع الرسمي
www.HabibahSweets.com
الايميل الرسمي
[email protected]
الصفحة الرسمية:
https://www.facebook.com/Habibahsweetsjo