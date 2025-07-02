الأربعاء 2025-07-02 07:28 م
 

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مجموعة الوكيل ومؤسسة " The Domain"

السيد هيثم الوكيل والسيدة سارة ديباجة
المدير التنفيذي لمجموعة الوكيل للإعلام السيد هيثم الوكيل ومدير عام شركة " The Domain" السيدة سارة ديباجة
 
الأربعاء، 02-07-2025 06:14 م
الوكيل الإخباري-   وقعت مجموعة الوكيل للإعلام اتفاقية تعاون مشتركة مع مؤسسة المجال الواسع لتنظيم الاحتفالات والمناسبات"The Domain " على أن تتولى المجموعة بموجبها مهمة إدارة الإعلانات وتغطية الفعاليات والنشاطات التي تقيمها المؤسسة في مجمع الملك حسين للاعمال .اضافة اعلان


ووقع الاتفاقية عن The Domain مديرها العام سارة ديباجة  فيما وقعها عن مجموعة الوكيل للإعلام المدير التنفيذي للمجموعة، هيثم الوكيل ، بحضور المدير العام ليث الوكيل .

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لمجموعة الوكيل للإعلام،هيثم الوكيل: "ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات The Domain  الإعلانية الرقمية والمبرمجة ،  عبر منصاتنا المفتوحة التي تتميز بالشفافية في آلية العمل وبسهولة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها بالنسبة للناشرين والمعلنين، للارتقاء بالمشهد الرقمي الذي نحرص على أن نزيد الفائدة والقيمة التي ينطوي عليها لجميع المعنيين، بما في ذلك المستخدمون النهائيون من الجمهور المستهدف".

ويشار إلى أن  مجموعة الوكيل الاخباري تملك العديد من المنصات الاعلامية ومن اهمها " موقع الوكيل الإخباري" الذي يعد من البوابات الإخبارية الأكثر شعبية وزيارة في الأردن، فيما يعد موقع "ملاعب" من المواقع المتخصصة في الأخبار الموجهة لعشاق الرياضة في الأردن والعالم العربي، مقدماً أخباراً شاملة ومحدثة مع تغطيات خاصة بالرياضيين المفضلين لدى القراء، إضافة للعديد من المسابقات والفعاليات.

كما تتميز المجموعة بمنصات " التواصل الاجتماعي" ومن اهمها صفحة محمد الوكيل وصفحة موقع الوكيل الاخباري على الفيسبوك والانستغرام اضافة الى العديد من المنصات التي يتابعها الملايين من المتابعين .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية أكثر من 115 ألف خريج وافد من الجامعات الأردنية خلال 25 عامًا

إيران

عربي ودولي ألمانيا تعتبر تعليق إيران تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية "إشارة كارثية"

غزة

فلسطين عاجل حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار تلقيناها من الوسطاء

نداء إنساني طارئ مشترك بشأن الوضع الكارثي في غزة

عربي ودولي نداء إنساني طارئ مشترك بشأن الوضع الكارثي في غزة

غزة

فلسطين 17 شهيدا بقصف مبنى للنازحين جنوبي غزة

السيد هيثم الوكيل والسيدة سارة ديباجة

أخبار الشركات توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مجموعة الوكيل ومؤسسة " The Domain"

تعرف على توقعات حالة الطقس في الاردن خلال شهر تموز

الطقس تعرف على حالة الطقس المتوقعة في الأردن خلال شهر تموز الحالي

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين تصريحات إسرائيلية تدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية



 
 





الأكثر مشاهدة