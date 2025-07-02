توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مجموعة الوكيل ومؤسسة " The Domain"

06:14 م

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الوكيل الإخباري- وقعت مجموعة الوكيل للإعلام اتفاقية تعاون مشتركة مع مؤسسة المجال الواسع لتنظيم الاحتفالات والمناسبات"The Domain " على أن تتولى المجموعة بموجبها مهمة إدارة الإعلانات وتغطية الفعاليات والنشاطات التي تقيمها المؤسسة في مجمع الملك حسين للاعمال . اضافة اعلان





ووقع الاتفاقية عن The Domain مديرها العام سارة ديباجة فيما وقعها عن مجموعة الوكيل للإعلام المدير التنفيذي للمجموعة، هيثم الوكيل ، بحضور المدير العام ليث الوكيل .



ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لمجموعة الوكيل للإعلام،هيثم الوكيل: "ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات The Domain الإعلانية الرقمية والمبرمجة ، عبر منصاتنا المفتوحة التي تتميز بالشفافية في آلية العمل وبسهولة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها بالنسبة للناشرين والمعلنين، للارتقاء بالمشهد الرقمي الذي نحرص على أن نزيد الفائدة والقيمة التي ينطوي عليها لجميع المعنيين، بما في ذلك المستخدمون النهائيون من الجمهور المستهدف".



ويشار إلى أن مجموعة الوكيل الاخباري تملك العديد من المنصات الاعلامية ومن اهمها " موقع الوكيل الإخباري" الذي يعد من البوابات الإخبارية الأكثر شعبية وزيارة في الأردن، فيما يعد موقع "ملاعب" من المواقع المتخصصة في الأخبار الموجهة لعشاق الرياضة في الأردن والعالم العربي، مقدماً أخباراً شاملة ومحدثة مع تغطيات خاصة بالرياضيين المفضلين لدى القراء، إضافة للعديد من المسابقات والفعاليات.



كما تتميز المجموعة بمنصات " التواصل الاجتماعي" ومن اهمها صفحة محمد الوكيل وصفحة موقع الوكيل الاخباري على الفيسبوك والانستغرام اضافة الى العديد من المنصات التي يتابعها الملايين من المتابعين .