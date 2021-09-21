تويوتا تحتفي بالنصر بمركزين على منصة التتويج برالي أكروبوليس في اليونان

الوكيل الاخباري - احتفل فريق جازو للسباقات مؤخراً بإنجازٍ مذهلٍ آخر، حيث حقق كالي روفانبيرا فوزه الثاني في بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 69، وذلك بعد الانتصار الذي حققه في رالي أكروبوليس الأسطوري باليونان، في حين اعتلى سيباستيان أوجييه منصة التتويج في المركز الثالث على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 1، مما عزز مركزه المتقدم هو وفريقه في ترتيب البطولة.



وحقق روفانبيرا فوزاً مذهلاً على المضمار خلال المرحلة الافتتاحية في آخر أيام السباق، وأكملها بفارقٍ بلغ 14.1 ثانية.

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وقد تابع انتصاره ليحقق الفوز على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 69، وأسرع زمنٍ في مرحلة "باور" الأخيرة (Power Stage)، في حين حل روفانبيرا وأوجييه من بين الثلاثة الأوائل بفارقٍ بلغ 3.9 ثانية فقط في ختام اليوم الثاني من الرالي.

وقد استمتع روفانبيرا ومساعده جون هالتونين ببداية قوية في اليوم الثالث من السباق، حيث فاز كلاهما بالمراحل الأربع كاملة من الدورة الافتتاحية، ما أتاح لهم الصدارة لأكثر من نصف دقيقة خلال يوم الرابع والأخير من السباق.



واحتل إلفين إيفانز المركز الثاني في مرحلة "باور" الأخيرة (Power Stage)، في حين حل أوجييه في المركز الثالث، حيث حقق أوجييه والسائق المساعد جوليان إنغراسيا المركز الثالث على منصة التتويج على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 1.

وفي الوقت الحالي، يتصدر أوجييه ترتيب السائقين بفارق 44 نقطة مع تبقي ثلاثة سباقاتٍ من البطولة.

ومع صعود الفريق منصة التتويج للمرة الخامسة لهذا العام، وبفضل النقاط الإضافية التي حصدها من مرحلة "باور" الأخيرة (Power Stage)، فقد عززت تويوتا من تقدمها في فئة المصنّعين بـ 57 نقطة.



ومن المقرر أن يخوض فريق جازو للسباقات رالي فنلندا الذي يقام للمرة الأولى منذ عامين خلال الفترة ما بين 1 -3 تشرين الأول المقبل، وكان الفريق قد فاز بالنسخ الثلاثة السابقة من هذا الرالي الذي يقام بالقرب من المقر الرئيسي للفريق بجوار ساحة الخدمات بمنطقة يوفاسكولا.

وعلى الرغم من ذلك، فلا أحد يعلم ما قد يشهده الحدث الخريفي المعروف بالسرعات العالية، والقفزات الكبيرة.

