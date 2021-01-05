جامعة الأميرة سمية توقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية

الوكيل الاخباري - وقّعت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ومؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم خدمات تدريب لطلبة الجامعة، في الحرم الجامعي أو خارجه، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بعد تخرجهم، وقعها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي ومدير عام المؤسسة السيدة غدير الخفش.

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وبموجب المذكرة يتم منح الجامعة اشتراكاً مجانياً ل 450 طالباً على منصة التدريب الإلكترونية Accenture العالمية لمساعدتهم في تنمية قدراتهم الحياتية ومهاراتهم المطلوبة لدخول سوق العمل.



وبدوره أعرب الدكتور الرفاعي عن بالغ سعادته بهذا التعاون، مشيداً بدور المؤسسة الحيوي في دعم الشباب الأردنيين وتمكينهم من التهيؤ والانخراط لدخول أسواق العمل، مبيناً أن الجامعة لا تدخر جهدا في هذا المسعى.



وبدورها قالت الخفش: "إن المؤسسة فخورة بشراكتها مع الجامعة، وبدعم الطلبة وتجهيزهم لدخول سوق العمل" مؤكدة أن المذكرة تشكل خطوة هامة تجنب الطلبة عقبات البحث عن وظيفة، وتسهم في مساعدتهم بتعزيز مهاراتهم وقدراتهم.



ومما يجدر ذكره ، أن مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية تبني شراكة مع مكتب الارشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في الجامعة منذ عدة سنوات، والمؤسسة منظمة غير ربحية مسجلة محلياً، وتقود مبادرة وطنية لخلق فرص عمل للشباب الأردني الباحث عن عمل من خلال تقديم برامج تدريبية مهنية وتقنية وإدارية، وتسعى بالتوازي مع هذا إلى تلبية احتياجات أصحاب العمل بالكوارد المدربة.



