جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن (BPWA) تشارك في معرض الخليج للأغذية جلفود 2021

الوكيل الاخباري - بدأت جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن BPWA مشاركتها في معرض الخليج للأغذية «جلفود 2021» في مدينة دبي والذي يعد أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وذلك لتمكين سيدات الأعمال المشاركات في وحدة التصدير Wexport من عرض منتجاتهن المحلية وتحقيق انتشارٍ أوسع إقليمياً وعالمياً.

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ويتضمن الحدث والذي يستمر لخمسة أيام متتالية، أكثر من 2500 شركة رائدة في تصنيع الأغذية والمشروبات من أكثر من 85 دولة حول العالم، ليكون بذلك أول تجمع عالمي لرواد هذه الصناعة في عصر الكورونا، حيثُ حرص منظمو جلفود 2021 على توفير أقصى درجات الحماية والوقاية والتباعد الاجتماعي للمشاركين والزوار، لتحقيق النتائج والأهداف المرجوة من الفعالية على رأسها دعم قطاع صناعة الأغذية في العالم.



وتأتي مشاركة الجمعية ممثلةً بوحدة التصدير الخاصة بالشركات المملوكة/المُدارة من قبل سيدات الأعمال في الأردن Wexport، والتي تم إطلاقها في شهر تشرين الثاني من عام 2020 لتوفير كل ما تحتاجه سيدات الأعمال من دعم ومعلومات ومصادر وبرامج وورش تدريبية وفرص تطوير الأعمال، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ/ مشروع «التجارة لأجل التشغيل» وبالشراكة مع جمعية المصدرين الأردنيين؛ لتمنح سيدات الأعمال المشاركات فرصة عرض منتجاتهن خارج الأردن وفي واحد من أهم المعارض على مستوى العالم أجمع.



وقد شكرت رئيسة جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن -السيدة رنا العبوة- جميع القائمين على انطلاقة معرض الخليج للأغذية «جلفود 2021» والداعم الرئيسي لهذه المشاركة بنك الاتحاد وجمعية المصدرين الأردنيين، بالإضافة إلى سيدات الأعمال المشاركات على ثقتهم بالجمعية ووحدة التصدير في المشاركة في هذه الفعالية العالمية المميّزة، وعبّرت عن ثقتها بنجاحهن في عرض منتجاتهن وخدماتهن خلال أيام الفعالية.



كما أكّدت السيدة ثناء الخصاونة، المديرة التنفيذية للجمعية، على أن هذه المشاركة تتوافق مع أهداف الجمعية ووحدة التصدير Wexport، حيثُ إنها تتيح الفرصة لسيدات الأعمال المشاركات لعرض منتجاتهن المحلية وتحقيق النجاح خارج حدود الوطن؛ ممّا يعني المساهمة الفعّالة في تمكينهن اقتصادياً وعلى كافة الأصعدة والمستويات.



ومن الجدير بالذكر أنَّ الشركات المشاركة في جلفود 2021 من خلال وحدة التصدير الخاصة Wexport والتي ستتواجد طيلة أيام المعرض في جناح R-C50، هي مختبر البيئة للفحوصات الجرثومية والكيماوية الممثلة بالسيدة سندس وأسيل سمارة اللتين تعرضان تقنياتهما وفحوصاتهما المخبرية الخاصة والمتعلقة بضمان صحة وجودة الطعام والغذاء في السوق الأردني، باستخدام أحدث التقنيات والأدوات العالمية. بالإضافة لشركة Tops المملوكة من قبل السيدة لينا هنديلة لصناعة الشوكولاتة والسكاكر، التي تختص بصناعة الشوكولاتة الفاخرة محلية الصنع، والشوكولاتة المحلاة بالستيفيا، والشوكولاتة الغنية بالفيتامينات، والشوكولاتة منخفضة السعرات الحرارية، وغيرها الكثير من المنتجات الرائدة. وايضاُ قامت شركة المعين للتسويق والتوزيع المملوكة من قبل السيدة نيفين الشوابكة بعرض منتجاتها المعنية بصنع الورق الصحي باسم «مناديل معين» وصنع القهوة باسم «بُن معين»، حيث تعتبرشركة المعين من رواد الشركات في إنتاج الورق الصحي و إنتاج البُن محلياً وإقليمياً.





