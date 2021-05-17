حاسوب HUAWEI MateBook X Pro 2021 الشخصي الجديد متاح للطلب المسبق في الأردن

الوكيل الاخباري - مع تشغيل أجهزة الحواسيب المحمولة كأجهزة مكتبية على الرغم من صغر حجمها، يبدو أن قرار شراء حاسوب محمول للعمل أو الدراسة أو الترفيه لا يحتاج للكثير من التفكير!

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أتاحت هواوي حاسوبها الشخصي الجديد كليًا الرائد HUAWEI MateBook X Pro 2021 للطلب المسبق في الأردن، والذي يستكمل ما بدأته هواوي في سلسلتها HUAWEI MateBook من مزايا قوة الأداء، وأناقة التصميم، وتعدد الوظائف، والسعر الملائم، ليضمن توفير تجربة غير محدودة للمستخدم.



ويقف لابتوب HUAWEI MateBook X Pro 2021 الجديد بقوة في الجزء العلوي من الهرم، حيث صُمم خصيصًا للمستخدمين الذين يحبون الحواسيب الراقية، فهو خفيف للغاية ورفيع وأنيق، مما يضمن سهولة الحمل.

ويبلغ وزنه 1.33 كيلوجرام فقط، عدا عن جاذبية الأداء وبراعة تطوير هواوي البارزة فيه.



سواء كنت تخطط للعمل على عرض تقديمي أو مشاهدة فيلم أو تصميم مشروع تخرجك، فإن HUAWEI MateBook X Pro 2021 يوفر لك تجربة غامرة بفضل شاشة العرض الكاملة اللانهائية (Ultra FullView Display) بدقة 3K مع الحد الأدنى من الحواف؛ إذ تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 91% لتتمتع برؤية هائلة وتفاصيل نابضة بالحياة، كما أن نسبة الارتفاع إلى العرض تبلغ 3:2 وهي مثالية لأداء أعمالك براحة تامة.

ويُستكمل ذلك بمزايا سلاسة الأداء، حيث يضم الحاسوب الأحدث من هواوي شاشة لمس حساسة تستجيب للتمرير، والتكبير والتصغير، والتحديد، والتفاعل بكفاءة وسهولة كبيرة.

ويمكنك السحب للأسفل بثلاثة أصابع لالتقاط الشاشة بسهولة.



أما بالنسبة للأداء، يأتي HUAWEI MateBook X Pro 2021 بمعالج Intel® Core™ i7-10510U من الجيل العاشر، تردد 1.8 غيغاهرتز رباعي النوى، مع سرعة نفاثة تصل إلى 4.9 غيغاهرتز، وذاكرة LPDDR3 سعتها 16 جيجابايت.

وإلى جانب ذلك، تم تزويده ببطارية فائقة الأداء قدرتها 56 واط في الساعة، تمنحك ما يصل إلى 13 ساعة من تشغيل الفيديو بعملية شحن واحدة. كذلك، يمكن شحنه بسرعة باستخدام وصلة USB-Cوشاحن جَيْب فائق الخفة بقدرة 65 واط، لذلك لن تحتاج إلى أخذ شواحن متعددة لأجهزة مختلفة عند التحرك من مكان إلى آخر.



ومن أجل الحفاظ على خصوصيتك، يمكن لحاسوب HUAWEI MateBook X Pro 2021 التعرف على بصمة إصبعك للسماح لك بالدخول، كما أن الكاميرا ترتكز في لوحة المفاتيح بشكل غير ملحوظ وتخرج عند الحاجة إليها فقط، ما يعني مستويات أعلى من الخصوصية والأمان.



فيما يتعلق بتعدد المهام، يدعم حاسوب HUAWEI MateBook X Pro 2021 ميزة العرض على عدة شاشات بفضل تطبيق HUAWEI Share، حيث يمكنك ربط هاتفك الذكي بشاشة الحاسوب المحمول.

وبهذا، أصبحت مشاركة الملفات سهلة مثل السحب والإفلات من جهاز إلى آخر! يمكنك أيضًا استخدام هذه الميزة لإنجاز مهمة على هاتفك باستخدام الأجهزة الطرفية لأجهزة الحاسوب المحمولة مثل لوحة المفاتيح والفأرة.



يتوفر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro 2021 للطلب المسبق في الأردن اعتبارًا من 17 وحتى 23 أيار الجاري، وهو متاح بسعر 1499 دينارًا مع ضمان لمدة عامين، وحزمة هدايا تضم: فأرة، وسماعة بلوتوث، وقاعدة وصل، وحقيبة ظهر، والمتاحة فقط خلال فترة الطلب المسبق. يمكنك حجز نسختك الآن من خلال متجر هواوي الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/.