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الإثنين، 13-02-2023 03:09 م

حلويات آغاتي ترسل 27 طناً من المواد الغذائية للمنكوبين في سوريا

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الوكيل الإخباري - أرسلت شركة حلويات آغاتي الأردنية شاحنة محملة بـ 27 طن من المواد الغذائية للمنكوبين والمتضررين في سوريا، جراء الزلزال المدمر الذي وقع قبل أيام. 
وأكد رجل الاعمال ومدير عام شركة حلويات اغاتي محمد ابولبة، أن هذه التبرعات تأتي من أول شركة أردنية خاصة، لمساعدة المواطنين السوريين المتضررين وللتخفيف من معاناتهم جراء الازمة التي يمرون بها. 
وأضاف، أن هذه المعونات بالتعاون مع شركة الدرة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية .
وأكد ان المساعدات تأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لشركة حلويات اغاتي في مساعدة المتضررين والتبرع لهم واقتداءاً بنهج جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم المساعدة والعون للمحتاجين في كل دول العالم.

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