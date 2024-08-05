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حلويات الحاج محمود حبيبة تحذر من روابط وهمية

شركة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده
حلويات الحاج محمود حبيبة




 

الإثنين، 05-08-2024 11:00 ص

الوكيل الإخباري-   حذرت شركة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المواطنين من روابط وهمية تنشر  انها تقوم بتوزيع جوائز .

وأكدت الشركة في بيان صحفي، ان هذه الروابط لا علاقة لها بها مطلقاً، مشددة على ان  هدفها الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية.

ودعت إلى تجاهل تلك الروابط وعدم الدخول للمواقع التي تدل عليها، حرصاً على حماية البيانات وعدم الانجرار إلى مصائد المحتالين.

وأوضحت الشركة بأن كافة أخبار وإعلانات الشركة يتم الإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسميّة الموثّقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة للمواقع الاخبارية والصحف اليومية.

ويشار إلى أن الصفحة الرسمية الوحيدة لحلويات الحاج محمود حبيبة عبر منصة الفيسبوك هي: 

 https://www.facebook.com/Habibahsweetsjo

gnews

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