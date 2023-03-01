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الأربعاء، 01-03-2023 09:33 م

حملة بعنوان الأردن يتحدى السرطان باربد

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الوكيل الاخباري - انطلقت في مدارس البشر الدولية، اليوم الأربعاء، ، فعاليات حملة "الأردن يتحدى السرطان"، والتي نظمتها مؤسسة الحسين للسرطان بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد.

وقال نائب محافظ إربد رامي البدر إن هذه الحملة التوعوية تستهدف طلبة المدارس لتوعيتهم بالمرض، ولتشكيل ثقافة لدى المواطنين للوقاية منه، عن طريق تغيير الأنماط الغذائية السلبية والابتعاد عن التدخين وممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة النفسية.

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