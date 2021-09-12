حملة خصومات Garage Sale ضمن معارض UPB أحد وكلاء شركة سامسونج

الوكيل الاخباري - تم مؤخراً إطلاق حملة خصومات وعروض هائلة "Garage Sale"، تقدمها شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عبر معرض شركة "الأعمال الريادية UPB"– والتي تعتبر أحد وكلاء الشركة لبيع وتوزيع كافة منتجات "سامسونج"، وذلك مع أسعار خاصة على مجموعة من المنتجات الفاخرة والاستثنائية.

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وتتضمن الحملة التي انطلقت في التاسع من أيلول الحالي، وتستمر حتى نفاد الكمية، خصومات كبيرة في معرض UPB الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني في منطقة دابوق، بنسبة تصل لغاية 56% على الأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية وأجهزة الترفيه المنزلي من الفئة الفاخرة المعروضة مسبقاً في معرض UPB، وعلى بعض من منتجات آخر الموسم من أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية.



وفي تعليق له على هذه الحملة،قال مدير قسم التسويق في شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، محمد العبدالله: "نحرص دوماً على تقديم عروض وخصومات متنوعة بشكل دوري وفي مختلف المواسم والمناسبات للمستهلك الأردني لتمكينه من الحصول على أعلى قيمة مضافة حقيقية مع علامة سامسونج بما يثري تجربته معها، وبما يتيح له الاستمتاع بإمكانيات منتجاتها التي تسهل تفاصيل حياته وترتقي بها لمزاياها ووظائفها."



ومن جانبه صرح المدير العام لشركة الأعمال الريادية المتحدة UPB، المهندس سمير الخوري: "إن شراكتنا مع شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي لسنوات طويلة هي شراكة نعتز بها، خاصة وأنها تقوم على تقديم ما هو أفضل للمستهلك من أجهزة منزلية رقمية وأجهزة تلفاز وثلاجات وغسالات ملابس وأطباق ومكيفات وغيرها من الأجهزة ضمن معرضنا الذي يتميز بموقعه الذي يسهل الوصول لهذه المنتجات المميزة والتي تحرص سامسونج على رفد السوق المحلية بها، والتي تحظى بثقة عالية من قبل المستهلكين الأردنيين، نظراً لما تتسم به من مواصفات ومزايا لا تضاهى وتتكامل مع خدمات ما بعد البيع عالية المستوى التي نقدمها في معرضنا."



ومن الجدير بالذكر بأن معرض UPB يتميّز بتصميمه الذي يجسد هوية "سامسونج"، وبمعايير الخدمة الراقية التي يقدمها للزوّار والزبائن قبل وأثناء وبعد البيع.

ويقدم المعرض مجموعة منتجات"سامسونج" الواسعة والمختلفة، ومنها تشكيلة من الثلاجات، وغسالات الملابس، وغسالات الأطباق، وأفران الميكروويف، فضلاً عن المكانس الكهربائية، وأجهزة التكييف، وأجهزة العناية بالملابس بما فيها جهاز AirDresser المتخصص بتعقيم وتنظيف الملابس، بالإضافة للأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الصوتية، وأجهزة التلفاز وعلى رأسها أجهزة تلفاز تلفاز Neo QLEDبدقة 8K.



