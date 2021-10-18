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الإثنين، 18-10-2021 11:25 ص

جدارية تزين جدار "الطالبية"

خدمات وتأهيل ولمسة جمالية من JTI لمركز الطالبية للتأهيل المجتمعي

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الوكيل الاخباري - لاحظ كل من مرّ مؤخراً من منطقة الجيزة، وتحديداً بجوار مركز الطالبية للتأهيل المجتمعي اختلافاً كبيراً، وأن هناك الكثير من الألوان التي تزين الجدار الرئيسي للمركز والتي احتواها الرسم المتقن الذي غطاه كاملاً!

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هذا العمل التطوعي الذي قدمته JTIيعتبر بحسب القائمين على المبادرة جزء لا يتجزأ من ما تم تقديمه للمركز من معدات وصيانة للمداخل وتأهيل للمبنى، أو حتى التعاقد مع مختصي سمع ونطق وعلاج طبيعي بدوام كامل.

 

هذا الاختلاف والمقارنة بين ما كان عليه الشكل مسبقاً، والانطباع الجديد الذي يخلفه أي عمل فني أو مبادرة تغير"الواقع" للأجمل؛ هو النتيجة التي بنيت عليها المبادرة من الأساس، والهدف من إضافة لمسات جمالية حيثما حلّت "المبادرات الإنسانية".


وكجزء من القطاع الخاص الذي يلعب الدور الأهم في تأهيل المجتمعات المحلية، وتنفيذ المبادرات الخيرية والإنسانية؛ تعتبر JTIنشر الفن واللمسات الجمالية في المناطق المعنية أقرب إلى الواجب منه إلى عمل إضافي تابع لأي عمل رئيسي آخر، والانطباع الذي يتركه كل عمل فني أو جدارية أو حتى صيانة "على طراز عالٍ" هو الدليل على احتياج المناطق الأقلحظاً إلى هذه المبادرات التطوعية جنباً إلى جنب مع الدعم المادي والعيني وغيره.


ومن خلال المبادرة الأخيرة التي ضمتها JTI إلى قائمة الأعمال الخيرية والإنسانية، وحتى التعامل الذكي عبر دمج الفن تكون قد قدمت مثالاً جديداً للمسؤولية المجتمعية والتي تضعها ضمن قائمة الأولويات، وفي مقدمة أي مخطط لأعمالها.


 




 

 


 

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