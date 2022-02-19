خصومات تصل لغاية 40% من "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" احتفالاً بعيد الأم

الوكيل الاخباري - تسهيلاً على المستهلكين لتقديم الهدايا المثالية لأمهاتهم، والتي تظهر مدى الاهتمام بتسهيل تفاصيل حياتهن اليومية ومنحهن أوقاتاً نوعية، أطلقت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” حملة عروض وخصومات مميزة ومغرية على مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية الرقمية وأجهزة التلفاز والترفيه المنزلي المتنوعة من علامة “سامسونج”.



وتقدم “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” ضمن حملتها التي انطلقت في السابع عشر من شهر شباط الحالي وتستمر حتى الحادي والثلاثين من شهر آذر القادم، خصومات لا تضاهى وتصل نسبتها لغاية 40% عند شراء موديلات محددة من أجهزة التلفاز، وأخرى تصل نسبتها إلى 22% على موديلات محددة من ثلاجات سامسونج، فضلاً عن نسبة خصم تصل إلى 26% على موديلات محددة من الجلايات، و11% على موديلات محددة من غسالات الملابس.

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ويمكن للراغبين بمنح أمهاتهم منتجات وابتكارات “سامسونج” لتوفير الوقت والجهد عليهن، التمتع بالخصومات التي تقدمها الشركة من خلال جميع نقاط البيع التابعة لها، والمتضمنة معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين الموزعة في أنحاء المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: https://shop.samsung.com/jo.



هذا وسيحصل المشترون على سماعات سامسونج Sound Bar HW-Q700A المُزودة بمنظومة قنوات 3.1.2 قناة بخاصية Dolby Atmos مجاناً عند شراء جهاز تلفاز NEO QLED بتقنية 4K قياس 55 بوصة لتحقيق تناغم مثالي بين جهاز التلفاز وجهاز الصوت. كذلك، سيحصل المشترون على غسالة التحميل الأمامي بتكنولوجيا EccoBubble عند شراء ثلاجة الباب الفرنسي بتكنولوجياTwin Cooling Plus .



وتدعو الشركة المستهلكين لعدم تفويت فرصة الاستفادة من عروضها وخصوماتها التي يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عنها من خلال زيارة متجر سامسونج الإلكتروني eStore الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: https://shop.samsung.com/jo_ar/Mothers-Day/c/MothersDay ، أو عبر زيارة أحد معارض وكلاء الشركة الرسميين وموزعيها المعتمدين.



