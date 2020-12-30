رئيسُ جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يعرضُ حصادات إنجاز 2020    

الوكيل الاخباري - وصفَ رئيسُ جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، العام 2020 بعام الإنجازات الكبيرة للجامعة، مؤكداً على أن من شأن العزيمة القوية قلبَ المحن إلى منح، وأن جائحة كورونا بكل تبعياتها وإرهاصاتها لم تشكّل لدى أسرة الجامعة إلا دوافع إضافية لتحقيق المزيد من التميز والتفوق على كل الأصعدة.

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وأضاف الرفاعي خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، استعرض فيه أبرز تلك الإنجازات، إن هذا النجاح الاستثنائي يأتي في سياق رؤى وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة، وسعيها الحثيث لوضع الجامعة في بؤرة التنافسية العالمية.

وقال الرفاعي، أن حصول الجامعة على النجوم الخمس في جميع محاور التقييم العالمي QS Stars Rating يتوج مرحلة هامة في مسيرة الجامعة، إذ أنها الأولى من الجامعات الأردنية التي حصلت عليه دون المرور بمراحله المتدرجة، من الثلاث نجوم إلى الخمس، والأولى في المنطقة التي تحصل على النجوم الخمس لكل محور من محاور التقييم.



وبيّن الرئيس أنه، وبحصول الجامعة على AACSB، تكون الأولى في تاريخ الجامعات الأردنية وواحدة من 2% من جامعات العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية تنال هذا الاعتماد، لتغدو جميع كليات الجامعة معتمدةً اعتماداً أمريكيا.

وعلى صعيد البحث العلمي، بيّن الرئيس أن الجامعة حققت المركز الأول محلياً، ولثلاث سنوات متتالية في التصنيف العربي للجامعات 2021 QS، والمركز 15 عربياً في معيار عدد الأوراق البحثية المنشورة لكل عضو هيئة تدريسية، وأنها سنت عددا من التشريعات الناهضة بمستوى البحث العلمي والمحفزة للباحثين، والتي تواكب التوجهات العالمية، كدعم حضور المؤتمرات العالمية، ومنح إجازة التفرغ العلمي، وتقديم منح لطلبة الدراسات العليا، واستقطاب أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة المتميزين، وكنتيجة لهذا المسار فقد اُختيرَ باحثان من الجامعة ضمن أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم حسب قاعدة بيانات الباحثين العلمية المحدثة لمؤشرات الاقتباس الموحدة التي يعدُّها باحثون من جامعة "ستانفورد" ودار النشر العالمية "السيفير".



وعلى صعيد الجوائز، ذكر الرفاعي إن الجامعة أحرزت بطولة العالم في مسابقة البرمجة السنوية IEEEXtreme، متفوّقة على جامعات مرموقة كمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، وإلينوي الأمريكية، وماكجيل الكندية، وأنها انتزعت الجائزتين الثانية والثالثة من جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، وقادت فريقاً أردنياً للفوز بالمركز الأول عالمياً بمسابقة "هواوي" لمهارات الاتصالات، وحققت المركز الأول في مسابقة "الهاكاثون" الدولية التاسعة، والميداليتين الذهبية والبرونزية في مسابقة البرمجة العربية للشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي ذات الصعيد أضاف الرئيس أن فريق نادي الجامعة للمناظرات والفكر تُوِّج بطلاً للبطولة الأسيوية الثانية للمناظرات في العاصمة الماليزية، وأن الجامعة أحرزت المركز الأول في بطولة "الاستقلال فيفا 2020" للألعاب الإلكترونية، وحصد فريقها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة المملكة للجوجيستو التاسعة، وتأهلت للمنافسة الإقليمية لجائزة "هالت برايز العالمية" 2020 ، وأحرز نادي منظمة مهندسي الطاقة (AEE) فرع الجامعة جائزتين عالميتين، كما وحلت الجامعة في المركز الأول في مسابقة البرمجة الوطنية JCPC.

وفيما يخصُّ الشراكات الدولية والمحلية قال الرفاعي أن الجامعة أنشأت أكاديمية متخصّصة بمجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بالتعاون مع شركة هواوي العالمية فرع الأردن، وأسست بالشراكة مع 11 جامعة أردنية خاصة "مركز التّميز في الخدمات المكتبية للجامعات الأردنية الخاصة"، وأنشأت حاضنة للابتكار والحلول الرقمية بالتعاون مع شركة بيوتك PIO-TECH.

وفي المجال الأكاديمي، وتماشياً مع حاجة السوق العصرية بيّن الرئيس أن الجامعة استحدثت برنامج بكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني للعام الدراسي 2020/2021، بالتزامن مع تخريج أول طلبتها في برنامج الدكتوراة وتعيينه عضواً في هيئتها التدريسية انسجاما مع استراتيجيتها في دعم المتفوقين من طلبتها.



هذا وجرى خلال المؤتمر نقاش مستفيض حول التحديات التي تواجهها الجامعة وتطلعاتها المستقبلية المتوافقة مع الثورة الصناعية الرابعة، والدور الذي تضطلع به كمؤسسة أكاديمية برؤية عالمية، تطرح تخصصات تحتاجها السوق الجديدة، واهتمامها بالتشاركية مع القطاعين العام والخاص وتطويرها لطريقة عملها بعد أزمة كورونا.



