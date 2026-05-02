زين الأردن تحصد جائزة "أفضل تطبيق" ضمن جوائز Merit Awards 2026 عن تطبيقها Zain Jo

الوكيل الإخباري- تأكيداً على مكانتها الريادية في قيادة التحوّل الرقمي وتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في المملكة، وترسيخ موقعها كشركة رائدة في الابتكار وتبنّي التقنيات المستقبلية؛ حصدت شركة زين الأردن جائزة "أفضل تطبيق في قطاع الاتصالات" على مستوى الشرق الأوسط عن تطبيقها للهواتف الذكية (Zain Jo)، وذلك ضمن جوائز Merit Awards for Telecom & Wireless 2026.

اضافة اعلان



وأكدت شركة زين الأردن أن هذا الإنجاز يجسّد التزامها المستمر بالاستثمار في الابتكار وتبنّي أحدث التقنيات، انطلاقاً من رؤيتها في أن تكون في طليعة الشركات التي تقود التطوّر الرقمي، من خلال تطوير حلول تضع تجربة المستخدم في المقام الأول وتواكب تطلّعاته المتنامية ضمن عالم رقمي سريع التغيّر، كما يعكس هذا التكريم حرص الشركة على بناء منظومة رقمية متكاملة تُسهم في تحسين جودة الحياة الرقمية للمشتركين، وتعزيز مكانتها الريادية في السوق المحلي، عبر تقديم خدماتها ضمن منصة واحدة تتسم بسهولة الاستخدام وسرعة الأداء وتلبّي احتياجات المشتركين بشكل متكامل.



ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة متواصلة من الابتكار والاستثمار في التحوّل الرقمي التي تقودها زين الأردن، باعتبارها من أوائل الشركات التي وضعت التجربة الرقمية في صميم استراتيجيتها، وعملت على تطوير حلول ذكية تعيد صياغة خدمات الاتصالات والإنترنت، من خلال تقديم تجربة متكاملة ومنفردة لكافة زبائنها، وخدمات رقمية متقدمة ومستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.



وتواصل شركة زين تطوير تطبيقها باستمرار انطلاقاً من التزامها بتقديم تجربة رقمية أكثر كفاءة وسهولة تلبي احتياجات المشتركين المتجددة، حيث شكّلت حملة (Happy Box 2025) نقلة نوعية في تجربة الاستخدام من خلال توظيف تقنيات الترفيه التفاعلي (Gamification)، مما عزّز سلاسة إنجاز المعاملات اليومية ضمن تجربة متكاملة تجمع بين الجانب العملي والتفاعلي، وأسهم في زياده التفاعل على التطبيق بأكثر من 30%، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في معدلات الاستخدام.



وانعكست هذه الجهود بشكل مباشر على أداء القنوات الرقمية، حيث ارتفعت عمليات الدفع والشحن عبر التطبيق بأكثر من 50%، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية زين في تعزيزالاعتماد على القنوات الرقمية وتقديم قيمة حقيقية للمستخدمين.