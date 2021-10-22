زين الراعي الرسمي لمسيرة مالكي دراجات هارلي الأردن

الوكيل الاخباري - انطلقت صباح اليوم الجمعة من أمام مبنى شركة زين الأردن الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان، مسيرة دراجات نارية مزينة باللون الوردي، بتنظيم مجموعة مالكي دراجات هارلي الأردن، وذلك بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي.

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وتهدف المسيرة إلى نشر التوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر عنه وأهمية الفحص الدوري، حيث شاركت في المسيرة سيدات هارلي ومجموعة من الدراجين في الأردن.



واختتمت المسيرة في قرية الدراجين، وتخللتها برامج ترفيهية ومسابقات عائلية متنوعة، وعرض لمنتجات سيذهب ريع منتجاتها بالكامل لدعم جمعية همتنا الخيرية، كما أقامت زين مجموعة من الفعاليات في ركنها، وقدّمت هدايا للحضور والمشاركين.









