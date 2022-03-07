زين تجدد دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام للعام الـ11 على التوالي

الوكيل الاخباري - جدّدت شركة زين الأردن وللعام الحادي عشر على التوالي دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام من خلال مذكرة التفاهم التي تجمع الطرفين؛ وذلك في إطار التعاون القائم والمُثمر بين الجانبين، لتواصل زين مساندة جهود الصندوق، والمساهمة في تحقيق أهدافه ورسالته النبيلة المتمثلة في توفير مستقبل أفضل للشباب والشابات الأيتام بعد تخرجهم من دور الرعاية، ليصبحوا أفراداً منتجين في مجتمعاتهم من خلال مختلف برامج التعليم والدعم.

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وستواصل زين بموجب مذكرة التفاهم التي وقّعها الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود، تقديم الدعم النقدي لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، لتغطية تكاليف المنح الدراسية لعدد من الشباب والشابات الأيتام المنتفعين من الصندوق والرسوم الدراسية الجامعية، لتمد زين يد العون للشباب والشابات من خلال برامج الصندوق التي تهدف إلى تحسين فرصهم وتسليحهم بالمهارات اللازمة لتمكينهم ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.



ووصل عدد الشباب والشابات المستفيدين من دعم زين لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام منذ العام 2011 وحتى نهاية العام 2021 إلى 145 مستفيداً، وكانت زين قد ركّزت خلال العام الماضي على دعم الشابات المنتسبات إلى الصندوق لا سيما طالبات الجامعات اللاتي يدرسن تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وذلك ضمن برنامج زين "المرأة في التكنولوجيا (WOMEN IN TECH)"، والذي كانت مجموعة زين قد أطلقته بهدف تأهيل الكوادر النسائية ضمن الفئة العمرية 18 عاماً فما فوق ممن يتخصصن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وذلك إيماناً من زين بقدرة المرأة على الإبداع في مختلف المجالات لتصبح رائدة التغيير لا سيما في المجالات ذات الطابع العلمي، واستمراراً لجهود الشركة في دعم النساء والفتيات وتعزيز دورهن الحيوي في المجتمع، من خلال مختلف البرامج والمبادرات التي تطلقها على مدار العام.



