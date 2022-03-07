الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

دعوة مهمة لمزارعي القمح والشعير

ارتفاع قياسي جديد لأسعار الذهب في الأردن الاثنين - تفاصيل

التربية تعمم بعدم ارسال طلبات النقل الخارجي باستثناء حالات الجلوة

التربية: نسعى إلى بناء قدرات المعلمين في التنمية المهنية

مدعوون للتعيين بالصحة - أسماء

64 أردنيا غادروا أوكرانيا الى بولندا يصلون عمان الاثنين

الملك والملكة يلتقيان سيدات من مختلف المحافظات بمناسبة يوم المرأة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الملايشة والخوالدة والعمري

مجلس النواب يضع شروط تأسيس الأحزاب: ألف شخص على الأقل للتأسيس

الفايز ينقل رسالة خطية من الملك إلى العاهل المغربي

الإثنين، 07-03-2022 01:45 م

145 مستفيداً حتى الآن

زين تجدد دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام للعام الـ11 على التوالي

Al-Aman-Fund_02


الوكيل الاخباري - جدّدت شركة زين الأردن وللعام الحادي عشر على التوالي دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام من خلال مذكرة التفاهم التي تجمع الطرفين؛ وذلك في إطار التعاون القائم والمُثمر بين الجانبين، لتواصل زين مساندة جهود الصندوق، والمساهمة في تحقيق أهدافه ورسالته النبيلة المتمثلة في توفير مستقبل أفضل للشباب والشابات الأيتام بعد تخرجهم من دور الرعاية، ليصبحوا أفراداً منتجين في مجتمعاتهم من خلال مختلف برامج التعليم والدعم.

اضافة اعلان


وستواصل زين بموجب مذكرة التفاهم التي وقّعها الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود، تقديم الدعم النقدي لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، لتغطية تكاليف المنح الدراسية لعدد من الشباب والشابات الأيتام المنتفعين من الصندوق والرسوم الدراسية الجامعية، لتمد زين يد العون للشباب والشابات من خلال برامج الصندوق التي تهدف إلى تحسين فرصهم وتسليحهم بالمهارات اللازمة لتمكينهم ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.


ووصل عدد الشباب والشابات المستفيدين من دعم زين لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام منذ العام 2011 وحتى نهاية العام 2021 إلى 145 مستفيداً، وكانت زين قد ركّزت خلال العام الماضي على دعم الشابات المنتسبات إلى الصندوق لا سيما طالبات الجامعات اللاتي يدرسن تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وذلك ضمن برنامج زين "المرأة في التكنولوجيا (WOMEN IN TECH)"، والذي كانت مجموعة زين قد أطلقته بهدف تأهيل الكوادر النسائية ضمن الفئة العمرية 18 عاماً فما فوق ممن يتخصصن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وذلك إيماناً من زين بقدرة المرأة على الإبداع في مختلف المجالات لتصبح رائدة التغيير لا سيما في المجالات ذات الطابع العلمي، واستمراراً لجهود الشركة في دعم النساء والفتيات وتعزيز دورهن الحيوي في المجتمع، من خلال مختلف البرامج والمبادرات التي تطلقها على مدار العام.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
web (2)

مؤتمر مكيفات AUX السنوي للشرق الاوسط بالأردن - صور وفيديو

DS9466 copy

HUAWEI P50 Pro:أفضل هاتف مزود بكاميرا بتصميم جمالي قريبًا في الأردن

OPPO 5G CPE T2 (1)

OPPO تكشف عن سلسلة هواتف Find X5 وتقنية الشحن فائق السرعة SUPERVOOCTM بقدرة 240 واط

Samsung_Galaxy S22 Ultra and Tab S8

سامسونج تعلن عن توافر سلسلتي جالكسي S22 وTab S8 الجديدتين على مستوى العالم

WhatsApp Image 2022-03-06 at 5.04.49 PM

الأردنية للطيران تعلن عن زيادة عدد رحلاتها الأسبوعية الى الشارقة

Toyota @ WRC - Rally Sweden-4

فريق جازو للسباقات يحتفي بالنصر في رالي السويد

أخبار متعلقة
GetAttachment

شراكة استراتيجية تجمع زين الأردن وانفوبيب لتقديم حلول تقنية مبتكرة في الأردن

zain_logo_BK

زين تواصل مبادراتها وتُطلق مكتبة رقمية لتعلّم لغة الإشارة الأردنية

GetAttachment

اللجنة الأولمبية الأردنية تُجدد اتفاقية الرعاية مع شركة زين

HQ-Images

زين تدعم حُماة الوطن وتقدّم 200 ألف دينار لصناديق القوات المسلّحة

IMG-20210823-WA0006

عيادة زين المتنقلة تخدم 227 ألف شخص وتساهم في تطعيم 7,500 بلقاح كورونا

zain_logo_BK

"زين فايبر" تغطّي مناطق جديدة في عمان والزرقاء وإربد والعقبة