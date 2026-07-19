زين ترعى بطولة اتحاد عمان لكرة السلة (3X3) للرجال

وتأتي هذه الرعاية ضمن استراتيجية زين الهادفة إلى دعم المبادرات والفعاليات الرياضية التي تستقطب الشباب، وتوفر لهم منصات للتنافس وإبراز مواهبهم، لا سيما في رياضة كرة السلة التي تشهد اهتماماً متزايداً من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب دعم مختلف الفعاليات التي تسهم في تنشيط الحراك الرياضي في المملكة.
وشهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة وفق نظام كرة السلة (3×3)، وسط أجواء حماسية عكست المستوى المتميز للمشاركين وروح المنافسة الرياضية، قبل أن تُختتم بتتويج فريق (Switch) بلقب البطولة، ويعتزم اتحاد عمّان لكرة السلة مواصلة تنظيم بطولات 3×3 بشكل أسبوعي طوال فصل الصيف، لفئات مختلفة تشمل الرجال والسيدات، إلى جانب فئتي تحت 16 عاماً للذكور والإناث.
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