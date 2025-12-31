زين ترعى بطولة الأردن المفتوحة للبادل 2025

الوكيل الإخباري- في إطار التزامها المستمر بدعم قطاع الرياضة في المملكة وتمكين الشباب، ورعايتها لأبرز الفعاليات التي تقام على الساحة المحلية؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لبطولة الأردن المفتوحة للبادل 2025 -أكبر بطولات البادل في المملكة-، والتي أُقيمت على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 26 إلى 29 كانون الأول في Padel Hall، بمشاركة نخبة من لاعبي البادل من الأردن وخارجه، وبتنظيم من الاتحاد الأردني للتنس.

وتأتي رعاية زين لهذه البطولة انسجاماً مع استراتيجيتها في دعم قطاع الرياضة كأداة لتمكين الشباب، ودعم المواهب المحلية وتعزيز حضور اللاعبين الأردنيين في المنافسات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الألعاب الرياضية التي تشهد نمواً متسارعاً في الأردن وإقبالاً كبيراً، وفي مقدمتها رياضة البادل.