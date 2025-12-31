زين ترعى بطولة الأردن المفتوحة للبادل 2025

وتأتي رعاية زين لهذه البطولة انسجاماً مع استراتيجيتها في دعم قطاع الرياضة كأداة لتمكين الشباب، ودعم المواهب المحلية وتعزيز حضور اللاعبين الأردنيين في المنافسات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الألعاب الرياضية التي تشهد نمواً متسارعاً في الأردن وإقبالاً كبيراً، وفي مقدمتها رياضة البادل.
وتُعد هذه البطولة واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي أقيمت لهذا العام، حيث جمعت بين المنافسة عالية المستوى والأجواء الرياضية الاحترافية، وكان قد فاز الثنائي زيد المشني وهيثم عاشور عن فئة الرجال، وآنا أبو الحاج و جود مدني عن فئة السيدات، فيما فاز كرم حتاملة وزيد المشني عن فئة Men’s Pro Showdown المفتوحة لجميع المستويات، وحصلوا على جوائز نقدية بقيمة 10,000 دينار.
يمكنكم الاطلاع على كافة العروض والخدمات من خلال زيارة موقع زين الإلكتروني www.jo.zain.com، أو متجر زين الإلكتروني (eshop.jo.zain.com).
