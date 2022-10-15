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السبت، 15-10-2022 12:50 م

زين تشجّع الرياضة وترعى أكوافينا ماراثون عمان الدولي

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الوكيل الإخباري - واصلت شركة زين الأردن جهودها ومساهماتها تجاه الرياضة وتشجيع الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة، حيث قدمت رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات لأكوافينا ماراثون عمان الدولي الذي أقيم صباح أمس الجمعة.اضافة اعلان


وجاءت رعاية زين لهذا الحدث في إطار التزامها نحو المجتمع المحلي ودعمها المستمر للرياضة والرياضيين، لإيمانها بأهمية الرياضة والنشاط البدني وأثره الإيجابي على الصحة، إضافة إلى الجانب الاجتماعي لهذه الفعاليات التي تحظى بإقبال كبير من المشاركين من مختلف الفئات العمرية، حيث اشتملت رعاية زين أيضاً على دعم سباق الأطفال الذي أقيم الأسبوع الماضي، إذ تحرص وضمن أجندتها السنوية على التواجد في أضخم وأهم الفعاليات التي تحوز على اهتمام مختلف الفئات وتثري هذا الجانب الهام لا سيما خلال فصل الصيف.

 




 

 


 

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