الخميس 02-03-2023
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الخميس، 02-03-2023 09:44 م

زين تضيء مبانيها احتفالاً بيوم المدينة

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الوكيل الاخباري - أضاءت شركة زين الأردن مساء اليوم الخميس مبانيها الكائنة في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان، احتفالاً بيوم مدينة عمان الذي يصادف الثاني من آذار كل عام.

وتأتي هذه الخطوة من جانب زين في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع أمانة عمان الكبرى، حيث تحرص الشركة على خدمة عمّان والعمّانيين من خلال هذه الشراكة الفاعلة التي تتضمن العديد من الجوانب والفعاليات والمبادرات المتنوعة لإبراز مدينة عمان الحبيبة بأبهى صورة، وإثراء الجوانب الفنية والثقافية والترفيهية والخدمية والبيئية.

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