زين تطلق علامتها التجارية Zain esports

الوكيل الاخباري - أطلقت مجموعة زين شركة الاتصالات الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا العلامة التجارية الجديدة Zain esports (للرياضة الالكترونية)، لتفتح من خلالها سلسلة من المنافسات والمسابقات الرياضية الإلكترونية عبر الإنترنت في أسواق الشرق الأوسط.

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وكشفت المجموعة في بيان صحافي أن إطلاق العلامة التجارية الجديدة Zain esports سيتزامن معه تدشين أكبر مواسم المنافسات الإقليمية في الرياضة الإلكترونية التي تنظمها شركة "إي أيه سبورتس" على مستوى أسواق الشرق الأوسط للعبة "EA Sports FIFA 21"، وهي المسابقة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث سيتم تنظيمها بشراكة رسمية مع كل من شركة "إي أيه سبورتس" (EA Sports) الرائدة عالمياً في مجال الترفيه التفاعلي الرقمي، و"PlayStation".



وذكرت المجموعة أن المنافسات التي ستشهد تنظيم فعاليات رئيسية متنوعة إلى جانب مسابقات مجتمعية أصغر مع جوائز نقدية، تأتي عقب الإطلاق العالمي الأخير لـ "5 PlayStation"، ولعبة "EA Sports FIFA 21"، وكانت الأخيرة أطلقتها شركة "إي أيه سبورتس" ضمن سلسلة ألعاب "فيفا"، وهي تمثل الحلقة الـ28 ضمن سلسة "فيفا"، حيث جرى إطلاقها في 9 أكتوبر الماضي.



من المقرر أن تشهد هذه النسخة الإقليمية من المنافسات الإلكترونية إقامة مباريات تمهيدية مؤهلة خلال الفترة بين 1 - 5 ديسمبر، على أن تقام بعد ذلك مباريات التصفيات النهائية في الفترة من 8 – 9 ديسمبر المقبل، و15 – 16 من نفس الشهر.



الجدير بالذكر أن العلامة التجارية "Zain esports" الجديدة تحالفت مع بطل مسابقة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية (FIFA eWorld Cup) السابق المواطن السعوديمساعد الدوسري، في النسخة الأولية من تحدي " EA Sports FIFA 21 PS4" الشرق أوسطية، حيث سيتولى الدوسري دعم زين في الجوانب الترويجية الخاصة بهذا الحدث الاستثنائي لمحبي وعاشقي منافسات الرياضة الإلكترونية، علاوة على ذلك، تعاونت مجموعة زين في إطلاق منصتها الرياضية الإلكترونية مع eGen، وهي وكالة لخدمات واستشارات الرياضات الإلكترونية.





ومنذ أوائل العام 2019، تواصل مجموعة زين توجهها النشط نحو التحول إلى مزود رقمي للأفراد والشركات والقطاعات الحكومية، حيث يمثل الزخم الذي ستحدثه أنشطة العلامة التجارية "Zain esports " جزءاً رئيسياً من استراتيجيتها الرقمية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة زبن الأردن فهد الجاسم: "نحن متحمسون للغاية إزاء إطلاق العلامة التجارية Zain esports، وهي الخطوة التي تمثل نقلة نوعية في استراتيجية زين الرامية إلى التنوع والاستثمار خارج مجالات خدمات الاتصالات التقليدية". وأوضح قائلا "هذه المبادرة تخدم الأهداف الاستراتيجية لزين، إذ ستساعد في تنمية مهارات الشباب الرقمية، وتعزيز الابتكارات التكنولوجية عبر شبكاتها على الجيل الرابع والألياف البصرية".



وتابع الجاسم قائلا "العلامة التجارية الجديدة تعيد التأكيد على تطلعاتنا بأن نكون أول الواصلين إلى السوق بالمنتجات والخدمات التي تعزز حياة المجتمعات التي نخدمها وخارجها، ولدينا كل التوقعات بأن العلامة التجارية Zain esports ستتطور لتصبح قوة ألعاب إلكترونية إقليمية ودولية، نحن سعداء ومتحمسون للغاية بكوننا نتعاون مع شركاء ومطوري ألعاب من الطراز العالمي".



وبين بقوله "علامة Zain esports تخاطب جمهور يُعتبر حلم للمؤسسات التسويقية والإعلانية على الشبكة الرقمية، فهو يمثل التركيبة التي تُطاردها معظم العلامات التجارية العالمية في هذه الآونة، حيث تُعد الرياضة الإلكترونية أقوى محرك نمو لسوق ألعاب الإنترنت". كما أفاد بقوله "نرى أن هناك دوافع بكل تأكيد لمواكبة مبادرات الرياضة الإلكترونية والتداخل مع الرياضة التقليدية، حيث الفرص الهائلة التي تنتظر الأولى في سوق ينمو بقوة بحجم منطقة الشرق الأوسط".



وتمثل العلامة التجارية Zain esports فرصة استثنائية لدفع عجلة أعمال المجموعة في اتجاه مجالات جديدة مع مواصلة إثراء رغبات عملائها، خصوصا فئة الشباب منهم، خاصةً أن جائحة كورونا خلقت مزيدا من الطلب على الاتصال عبر الإنترنت والوصول إلى المحتوى الرقمي، كما أن الألعاب الإلكترونية المتنوعة والجوائز المالية التي تقدمها زين للمجتمع الإقليمي الأوسع ستكون بمثابة محفز لدفع التقدم الذي أحرزته زين في هذا المجال.



الجدير بالذكر أن العلامة التجارية Zain esports تخطط لرصد ورعاية المواهب المحلية في أسواق الشرق الأوسط بطرق عديدة عن طريق إطلاق مسابقة لاختيار معلقين للرياضة الإلكترونية للتعليق باللغة العربية، فضلا عن خلق بيئة مواتية لمبدعي ومصممي محتوى الرياضة الإلكترونية، وذلك بهدف تأهيل صانعي محتوى يوتيوب يتمتعون بالشعبية.



علاوة على ذلك، ستدعم العلامة التجارية Zain esports مؤثِّري وسائل التواصل الاجتماعي المحليين، وتتعاون معهم للترويج للمسابقات بين اللاعبين المحليين، وهي خطوة تؤسس لانتشار أكبر للحياة الرقمية التي تسعى إليها "زين" بغرض تمكين المجتمعات ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال خلق فرص متعددة للشباب في أسواق منطقة الشرق الأوسط، كما ستتاح الفرصة للاعبين الهواة الإقليميين أيضا للفوز بجوائز مالية وبأجهزة في بيئة تنافسية عادلة.



سيمثل اللاعبون الأفضل بلدانهم على منصة إقليمية تدعمها العلامة التجارية Zain esports، وكذلك على ساحة المنافسات العالمية مع بطولات مشتركة؛ بينما ستتاح الفرصة لمذيعين ومعلقين مختارين لعرض مواهبهم على جماهير من دول متعددة، وتخطط زين حاليا لإنشاء حاضنة ألعاب إلكترونية بهدف خلق فرص للمبرمجين والمنتجين الطموحين للمساهمة تقنيًا بشكل مستمر في مبادرة Zain esports.



وشهدت زين على مستوى جميع عملياتها زيادة بنسبة 300% في معدل استخدام البيانات المتعلقة بالألعاب الالكترونية منذ فبراير 2020، مع استفادة العملاء من خدمات الجيلين الرابع والخامس، وخدمات الألياف البصرية (FTTH).



وفي الوقت الذي تكشف فيه الإحصاءات عن الحجم المتنامي لإمكانات سوق الألعاب عبر الإنترنت على الصعيد الدولي، فإن التوقعات تشير إلى أن صناعة الألعاب عبر الإنترنت يمكن أن تُدر إيرادات بقيمة 196 مليار دولار مع نهاية العام، مما يجعلها واحدة من أسرع الصناعات نموا في الأسواق العالمية.



ووفقا لتقديرات شركة Newzoo المتخصصة في تحليلات الألعاب والألعاب الرياضية الإلكترونية والأبحاث السوقية أنه من بين إجمالي 152 مليار دولار أمريكي من الإيرادات المتولدة عن ألعاب الإنترنت على مستوى العالم في العام 2019، جاء 34.7 مليار دولار أمريكي من الإجمالي العالمي - أي 23% - من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن ناحيته قال البطل العربي السابق في لعبة FIFA e- World، مساعد الدوسري "إنني متحمس للغاية إزاء المشاركة مع العلامة التجارية Zain esports للمساعدة في إطلاق دخولهم إلى عالم الألعاب الإلكترونية من خلال تحدي "EA Sports FIFA 21" لأسواق الشرق الأوسط بالشراكة مع شركة "PlayStation".



وتابع الدوسري قائلا "هناك الكثير من الجوائز الرائعة بما في ذلك أجهزة بلايستيشن 5 وجوائز نقدية، إذ كان الفوز بكأس FIFA eWorld Cup هو أحد أعظم إنجازاتي، ومن الرائع أن أرى شركات مثل مجموعة زين تجلب المزيد من فرص الألعاب الرياضية الإلكترونية إلى المنطقة لاستكشاف المواهب المذهلة".



علاوة على الفوائد المالية التي من الممكن أن يجنيها اللاعبون من وراء المشاركة في تحدي الألعاب عبر الإنترنت، فإن مشاركة زين في هذا المجال تمثل أيضا واحدة من أقوى حالات الاستخدام الفردية لشبكات الجيل الخامس والألياف البصرية (FTTH)، وهو الأمر الذي يدعم شركات زين العاملة كي تتواصل مع مجتمع الألعاب لتقديم خدمات الجيل الخامس والألياف البصرية وخدمات مماثلة عالية القيمة.



سيتمكن المتابعون لفعاليات هذه المنافسات من مشاهدة الألعاب والمحتوى مباشرة، وكذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمجموعة زين، خصوصاً عبر تطبيقي Twitch ,Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn

وفي إطار الإعلان عن إطلاق العلامة التجارية Zain esports ومسابقة EA Sports FIFA 21 المقبلة، ستنفذ مجموعة زين عدد من المبادرات التسويقية عبر جميع قنواتها الإعلامية، ستستهدف من خلالها جميع المشاركين في منظومة بيئة الألعاب الرياضية الإلكترونية الإقليمية لتدعوهم إلى المشاركة في المسابقات وفي الأنشطة الأخرى في هذه المغامرة المثيرة.



لمزيد من التفاصيل حول مسابقة EA Sports FIFA 21 PS4، يرجى زيارة: www.zainesports.com



