الثلاثاء 03-08-2021
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الثلاثاء، 03-08-2021 11:47 ص

بالتزامن مع عودة التعليم الوجاهي

زين تعيد تأهيل مدرستين في محافظة جرش

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الوكيل الاخباري - قدّمت شركة زين الأردن دعمها لمؤسسة "لوياك - LOYAC"، وذلك لإعادة تأهيل مدرستي نجدة الأساسية المختلطة ونجدة الأساسية للبنين في بلدة ساكب بمحافظة جرش، وذلك بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.اضافة اعلان


وقام 20 متطوعاً من متطوعي "لوياك" ضمن برنامج "هومز" بأعمال إعادة التأهيل للمدرستين، والتي اشتملت على الترميم وطلاء الجدران وتزيينها بالرسومات، بالإضافة إلى تهيئة الغرف الصفية وتزويد المدرستين بالمقاعد، لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة.

ووصل عدد المدارس التي قدمت زين دعمها لصيانتها وإعادة تأهيلها بالتعاون مع مؤسسة "لوياك" إلى 5 مدارس في محافظات جرش ومادبا والبلقاء، وذلك في إطار دعم زين لقطاع التعليم في المملكة ضمن مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على توفير بيئة تعليمية نموذجية للطلبة في مختلف محافظات المملكة، وذلك عبر العديد من المشاريع والمبادرات التي ترفد الشركة من خلالها قطاع التعليم.

ويهدف برنامج 'هومز" إلى غرس قيمة العمل التطوّعي لدى الشباب وبالتالي تعزيز روح المشاركة والمبادرة والخدمة المجتمعية الفاعلة، كما يسعى إلى تنمية مهارات الشباب وصقل شخصياتهم ليتمكنوا من تحديد أهدافهم في الحياة وإطلاق العنان لإبداعاتهم، وسعيهم نحو إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، عبر إشراك الشباب من الأردن ولبنان والكويت بالعمل التطوّعي لترميم مكان عام في المناطق الأقل حظاً، وتُنفّذ مؤسسة لوياك برنامج "هومز" منذ سبعة أعوام في كل من الأردن، ولبنان، والكويت، ويُعدّ برنامج "هومز"، أحد البرامج الأساسية التي تُقدّمها مؤسسة لوياك LOYAC”" للمجتمعات المحلية بالتعاون مع عدّة جهات من قطاعات مختلفة.

 




 

 


 

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