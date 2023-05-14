زين تفتتح أحدث وأكبر معارضها لإثراء تجربة زبائنها الرقمية

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن إعادة افتتاح معرضها الرئيسي بمبنى الشركة الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني بالقرب من الدوّار الثامن في العاصمة عمان، ليصبح أحدث وأكبر معارضها في المملكة، ولتوفّر من خلاله تجربة رقمية مميزة لزبائنها، وخدمة عصرية تعكس هوية الشركة وتوجهاتها، وذلك من خلال تغيير المفهوم التقليدي لخدمة الزبائن والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من الخدمات الاستثنائية.

وتم افتتاح المعرض الرئيسي اليوم الأحد بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير التنفيذي لدائرة أعمال الأفراد يزن ابراهيم، والمدراء التنفيذيون في الشركة، ومسؤولو المبيعات وعدد من موظفي الشركة، ومجموعة من الناشطين من سفراء زين على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المدير التنفيذي لدائرة أعمال الأفراد في شركة زين، يزن ابراهيم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص شركة زين على مواصلة تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها وزبائنها، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدّمها بما يتماشى مع متطلبات وحاجات زبائنها، ولتحافظ على ريادتها في سوق الاتصالات الأردني كخيار أول للمشتركين، ولتبقى الشبكة الأكبر والأكثر تطوراً في المملكة، في الوقت الذي وصل فيه عدد معارض الشركة إلى 80 معرضاً في جميع محافظات المملكة.

وأوضح ابراهيم، بأن شركة زين توفّر من خلال معرضها الجديد كلّياً أحدث المنتجات والأجهزة الإلكترونية والذكية، حيث خصصت ركناً للعلامات التجارية العالمية “Apple” و"سامسونج" و”Xiaomi” وغيرها، بالإضافة إلى أجهزة الإنترنت والألعاب الإلكترونية وإكسسواراتها، وحلول وأجهزة المنزل الذكي، وإكسسوارات الهواتف المحمولة، كما تتيح زين لزبائن المعرض شبكة إنترنت "واي فاي" مجاني فائق السرعة، إلى جانب ركن خاص بالألعاب الإلكترونية ليتمكن الزبائن من تجربتها.

كما أضاف بأن المعرض يضم كذلك قاعة كبار العملاء "دارك"، وركناً خاصاً بالأطفال، كما حرصت الشركة على أن يكون المعرض مهيئاً لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة، فيما يضم المعرض أيضاً مقهى “Coffee Beans” الذي استحدث نكهة خاصة للقهوة تحمل اسم "زين" يقدّمها حصرياً للترحيب بزبائن زين وروّاد المعرض.

وأكد ابراهيم بأن زين تقدّم لزبائن معرضها الجديد -أسوةً بباقي معارض الشركة- خدمة مميزة وعالية المستوى وفق أفضل المعايير العالمية وبأسلوب احترافي يضمن راحتهم وخدمتهم على أكمل وجه، بما يتناسب مع الخدمات المتطورة التي تقدّمها، وحجم النمو في قاعدة عملائها الأكبر على مستوى المملكة.

ويفتح المعرض أبوابه للزبائن من السبت إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ويمكن للراغبين بالاطلاع على الخدمات المميزة التي يقدّمها المعرض الجديد، وتصميمه العصري والمميز زيارة المعرض الذي بدأ استقبال الزوار والزبائن اعتباراً من اليوم، كما يمكن زيارة الصفحات الرسمية لشركة زين الأردن على منصّات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الشركة فيديو خاص بالمعرض يستعرض شكله الحديث.

اضافة اعلان

















