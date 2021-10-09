السبت 09-10-2021
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السبت، 09-10-2021 11:39 ص

بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي

زين تُقيم بطولة نشميات كرة السلّة 3X3

3X3


الوكيل الاخباري - انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، وضمن جهودها المستمرة لمكافحة مرض السرطان، وتزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي؛أقامت شركة زين الأردن بطولة كرة السلّة للسيّدات 3X3 يوم الجمعة في النادي الأرثوذكسي في العاصمة عمّان.اضافة اعلان


وشارك في البطولة التي أُقيمت بإدارة طاقم تحكيمي من الاتحاد الأردني لكرة السلّة، 14 فريقاً من السيدات ضمن الفئة العمرية 17 عاماً فما فوق،وسط تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد لضمان صحة وسلامة المشاركات.

وفي ختام التصفيات التي استمرت على مدار اليوم، تم تتويج فريق “Trio” بلقب البطولة بعد حصوله على المركز الأول، فيما حلّ فريق “Tomorrow” بالمركز الثاني.

وتأتي إقامة زين لهذه البطولةبهدف زيادة الوعي العام بأهمية إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ولمواصلة دعمها لقطاع الرياضة والشباب في المملكة، ولتستكمل زين سلسلة البطولات التي تقيمها للعام الحالي 2021، والتي كانت قد انطلقت بالتزامن مع عودة الأنشطة الرياضية.

 




 

 


 

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