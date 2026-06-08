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زين تهنئ الملك بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

زين تهنئ الملك بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش
زين تهنئ الملك بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش
الإثنين، 08-06-2026 02:27 م
الوكيل الإخباري-   عمان، 8 حزيران 2026: رفعت شركة زين الأردن أسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة عيد الجلوس الملكي الذي يصادف غداً الثلاثاء التاسع من حزيران، وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش التي تصادف بعد غد الأربعاء العاشر من حزيران.اضافة اعلان


وجددت عائلة زين عهد البيعة والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني وللعرش الهاشمي، في هذه الأيام التي تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز في قلوب الأردنيين جميعاً، مستذكرين مسيرة العز والمجد لهذا الوطن بقيادته الهاشمية، مع الدعاء إلى الله العلي القدير بأن يحفظ الأردن وأن يديم عليه الأمن والاستقرار.
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