زين تهنئ الملك بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

وجددت عائلة زين عهد البيعة والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني وللعرش الهاشمي، في هذه الأيام التي تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز في قلوب الأردنيين جميعاً، مستذكرين مسيرة العز والمجد لهذا الوطن بقيادته الهاشمية، مع الدعاء إلى الله العلي القدير بأن يحفظ الأردن وأن يديم عليه الأمن والاستقرار.
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