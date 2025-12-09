زين تُواصل التزامها البيئي بمشاركتها الخامسة في تنظيف البحر الأحمر بالتعاون مع ProjectSea

الوكيل الإخباري- جدّدت شركة زين الأردن التزامها بحماية البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة في مدينة العقبة، من خلال مشاركتها وللمرة الخامسة في حملة تنظيف جوف البحر الأحمر في خليج العقبة، بالتعاون مع شركة مشروع البحر للتوعية الخيرية “ProjectSea”.

وتم خلال هذه الحملة استخراج حوالي 100 كيلوغرام من النفايات والمخلّفات العالقة في قاع البحر الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي ما أسهمت الشركة في استخراجه عبر مشاركاتها المتتالية إلى حوالي 380 كيلوغراماً من النفايات، واشتملت المواد التي تم استخراجها على المخلفات البلاستيكية والمعدنية وبقايا أدوات الصيد وغيرها من الملوّثات التي تُلحق الضرر بالنظام البيئي البحري.



وتأتي مشاركة زين في هذه الحملة ضمن جهودها المستمرة في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، وتشجيع مرتادي شواطئ العقبة على تبنّي ممارسات مسؤولة تحافظ على نظافة البحر الأحمر، وتعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية مميزة وصورة مشرقة لـ“ثغر الأردن الباسم”، كما تندرج هذه المبادرة ضمن التزام زين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في كافة برامجها ومبادراتها، لا سيما الهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، والهدف الرابع عشر "الحياة تحت الماء"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".