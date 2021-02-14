الأحد 14-02-2021
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الأحد، 14-02-2021 11:39 ص

زين تواصل دعمها لصناديق القوات المسلحة وتقدم 200 ألف دينار

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الوكيل الاخباري - في إطار دعمها المتواصل لنشامى الوطن وبالتزامن مع احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية، التي نستذكر خلالها بطولات النشامى والنشميات من حَمَلَة الشعار خلال هذه المسيرة الحافلة؛ أعلنت شركة زين الأردن عن تقديم 200 ألف دينار دعماً لصندوقَي "أسر الشهداء" و "أفراد القوات المسلحة الأردنية". 
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وقالت الشركة أن هذا الخطوة تأتي في إطار سعيها المستمر لتقديم كل أشكال الدعم لقواتنا المسلحة الأردنية الباسلة - الجيش العربي، الذي قدّم وما زال يقدّم الكثير في سبيل رفعة هذا الوطن وأمنه واطمئنانه، كما أكدت الشركة بأن هذا الدعم يندرج ضمن مسؤوليتها تجاه الوطن، مهنئةً جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ونشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية والأسرة الأردنية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، التي يجدد الأردنيون خلالها عهد الوفاء للوطن والبيعة والولاء لقيادته الهاشمية الحكيمة، مواصلين مسيرة العمل والبناء ليبقى الأردن أرضاً للمجد والعز والأمن والوئام، بحكمة قيادته وبهمة أبنائه وبناته من النشامى والنشميات.

وقد انقسم الدعم -الذي تقدّمه زين للعام الخامس على التوالي- إلى 150 ألف دينار لصندوق أسر شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، و50 ألف دينار لصندوق دعم أفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

 




 

 


 

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