زين تواصل دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام

الوكيل الإخباري- إيماناً منها بأن الشباب والتعليم يشكّلان الركيزة الأساسية لمستقبل مزدهر، وضمن جهودها المتواصلة لخدمة المجتمع؛ جدّدت شركة زين الأردن وللعام الخامس عشر على التوالي مُذكرة التفاهم التي تجمعها مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام -إحدى مؤسسات جلالة الملكة رانيا العبدالله- لتواصل الشركة تقديم مِنح التعليم الجامعي للشباب الأيتام المستفيدين من الصندوق وتمكينهم من بناء مستقبل ناجح وأكثر استقراراً، وذلك امتداداً لمسيرة عقدين من الأمان منذ تأسيس الصندوق عام 2006، والتي رسّخ خلالها نموذجاً مستداماً في تمكين الشباب الأيتام، وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم، وتحقيق استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي بثقة. اضافة اعلان





ويُرسّخ دعم شركة زين المتواصل لصندوق الأمان نهج زين الاستراتيجي في الاستثمار المستدام بالإنسان، كما يعكس التزامها بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً الهدف الرابع "التعليم الجيد" والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، وتمكين الشباب الأيتام وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، عبر إتاحة الوصول إلى تعليم نوعي يواكب متطلبات المستقبل ويضمن تحسين حياتهم وظروفهم المعيشية لتوفير حياة كريمة لهم، تأكيداً على حرص الشركة على إحداث أثر اجتماعي واقتصادي مستدام عبر تأهيل الشباب للاندماج الفاعل في المجتمع وبناء مستقبل أكثر استقراراً واستقلالية.



وستُقدّم شركة زين هذا العام مِنحاً تعليمية لـ15 شابةً وشاباً، بواقع 40% من الذكور و60% من الإناث، ليصل إجمالي عدد المنح الجامعية المقدّمة منذ عام 2011 إلى 170 منحة، حيث تتنوع مجالات الدراسة للمستفيدين من منح شركة زين لتشمل تخصصات متنوعة ومطلوبة في سوق العمل؛ من الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات، فيما بلغت نسبة التشغيل للشباب الخريجين حتى اليوم 65%، في تأكيد على أثر هذه المنح التعليمية في تمكين الشباب وتعزيز فرصهم في سوق العمل.



يشار إلى أن شركة زين تلتزم بدعم قطاع التعليم عبر العديد من المبادرات والبرامج، حيث كانت الشركة قدّمت مؤخراً دعماً بقيمة 3 ملايين دينار أردني لإنشاء شبكة (واي فاي) في 1500 مدرسة حكومية، وتواصل منذ 19 عاماً وبالشراكة مع مؤسسة التدريب المهني إطلاق دورات تدريبية مجانية في تخصصات صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية وصيانة الأجهزة الخلوية، والتدريب على تقنية الألياف الضوئية (الفايبر)، لتسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل، فيما تقدّم الشركة دعمها لمؤسسة الآمال للتدريب منذ 9 أعوام عبر توفيرها لخدمات الإنترنت بهدف تعزيز وصول المشاركين إلى المواد التعليمية، وتسهيل التواصل بين الفرق العاملة والمستفيدين، إضافة إلى دعم الابتكار في أساليب التعليم الرقمي، ليتجاوز العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم المقدّم حتى اليوم 4222 شخصاً، ينقسم إلى نحو 3488 مستفيدة و732 مستفيداً، كما تقوم الشركة وضمن شراكتها مع مؤسسة "لوياك" بإعادة ترميم وتأهيل المدارس في المناطق النائية، والتي وصل عددها إلى 7 مدارس.