زين تواصل ريادة سوق الاتصالات الأردني بأحدث الخدمات المُبتكرة

الوكيل الإخباري -

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واصلت شركة زين ريادتها لسوق الاتصالات الأردني خلال العام 2022 عبر طرح وتقديم أحدث الخدمات المُبتكرة والفريدة، بما يتلائم مع احتياجات ومتطلبات كافة زبائنها من مختلف الاهتمامات ولكافة الفئات العمرية.ولضمان إتاحة مجموعة متكاملة من خدمات الإنترنت الثابت فائق السرعة؛ قامت الشركة خلال العام 2022 بتعزيز تغطية شبكتها للفايبر في المملكة، للاستمتاع بالمزايا الاستثنائية التي تتيحها كتحميل ونقل البيانات والملفات بسرعة وسهولة فائقتين، واستخداماتها في حلول المنزل الذكي، والألعاب عبر الإنترنت، ومشاهدة الفيديو والأفلام، وكافة برامج الترفيه عالية الدقة والجودة دون انقطاع، وتشغيل أنظمة الحماية والمراقبة باستخدام الكاميرات عبر الإنترنت، وغيرها العديد من التطبيقات والخدمات وحلول الأعمال، حيث وصلت خدمة "زين فايبر" إلى العديد من المناطق الجديدة في شرق وجنوب العاصمة، لتشمل تغطية الخدمة معظم المناطق السكنية في العاصمة عمّان، كما صممّت زين خطة توسعة لنشر الفايبر في محافظات الزرقاء، وإربد، والعقبة، ومادبا، ليصل عدد المنازل المستفيدة من الخدمة إلى ما يُقارب المليون ومائة ألف منزل في مختلف المحافظات. وتقدّم زين عروضاً مميزة بسِعات وسرعات متنوعة وبأسعار تفضيلية في العاصمة عمّان والمحافظات.ولتوفّر أحدث التقنيات المُبتكرة لمشتركيها من محترفي ولاعبي وهواة الألعاب الإلكترونية؛ تعاونت زين مع NVIDIA -مزوّد الألعاب الإلكترونية الرائد في الحوسبة- لإطلاق خدمة "GeForceNow" لأول مرة في الأردن، والتي تتيح الاستمتاع بالعديد من الألعاب الإلكترونية لأشهر متاجر الألعاب الرقمية على مختلف الأجهزة وبأقل التكاليف، حيث سيتمكّن الراغبين بالاشتراك بالخدمة من إضافتها مع اشتراكات "زين فايبر"، كما ستمنح زين مشتركي خدمة زين فايبر الجدد أشهراً مجانية من خدمةNVIDIA GeForce Now لتجربتها والاستمتاع بها.ولتبقي زبائنها في طليعة مستخدمي أحدث خدمات الاتصالات؛ افتتحت زين الشهر الماضي ركنها الخاص لتجربة تقنية الجيل الخامس في تاج مول بالعاصمة عمان، وذلك بعد أن أجرت أول تجربة تشغيل فعلية للخدمة في المملكة، حيث تتيح زين من خلال هذا الركن، الفرصة للمهتمين بعيش تجربة فريدة توفرها الشركة عبر تقنية الجيل الخامس.واستمرت شركة زين بتحديث وتطوير وتوسيع نطاق شبكتها بتقنية الـ 4.5G في كافة مناطق المملكة، والتي تشمل خدمات المكالمات فائقة الجودة، وسرعات الإنترنت الأعلىالتي تُستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI والحوسبة السحابية والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء IOT، وذلك لإبقاء مشتركيها على اتصال دائم وإتاحة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.وضمن جهودها المتواصلة في توسيع قائمة الخدمات التي تقدمها، والتي توفرها لجميع الزبائن، قدّمت شركة زين وعبر متجرها الإلكتروني Zain Eshop”" العديد من العروض والخصومات المميزة والحصرية على مدار العام وبالتزامن مع المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، وعلى كافة الخدمات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية التي يحتويها المتجر، ليتسنى لزبائن متجر زين الإلكتروني الاستمتاع والحصول على أحدث العروض والخدمات من خلال تجربة رقمية سلسة، بالإضافة إلى إتاحتها لخدمات الدفع المُيسّر وإمكانية التقسيط على دفعات إلى جانب الخيارات المتعددة للدفع سواء الدفع النقدي عند الاستلام أو الدفع المباشر عبر البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع الإلكتروني، وبالتعاون مع العديد من البنوك المحلية، والتمتع بخدمات التوصيل المجاني وخاصية تتبع الطلبات.وحرصاً منها على تلبية متطلبات فئة الشباب وتصميم عروض وخدمات تتلائم وتطلعاتهم؛ أعادت زين طرح خط "جيلنا" للشباب ضمن الفئة العمرية 18-29 عام، بميزات جديدة بنظامي الخطوط المدفوعة مسبقاً والفواتير، ليحصل مشتركو الخط على مزايا متعددة وحصرية تتضمن حزم إنترنت ودقائق اتصال غير محدودة واستخدام مجاني لتطبيق "ميزة" الذي يتيح خصومات استثنائية في العديد من المحال التجارية والمطاعم، كما يوفّر خط جيلنا عند تجديد اشتراك الخط مبكراً حزم إنترنت إضافية متزايدة شهرياً.وضمن مساعيها للتسهيل على زبائنها في الحصول على الخدمات التي تقدّمها لزبائنها والتواجد بقُربهم أينما تواجدوا؛ افتتحت شركة زين خلال العام 2022 معرضيها الجديدين كليّاً في سيتي مول والعبدلي مول، واللذان يتميزان بطابع عصري ينسجم مع الهوية المؤسسية لشركة زين ويتلائم مع متطلبات العصر الرقمي واستراتيجية إدارة الاستدامة التي تتبناها الشركة، ليصل عدد معارض زين المنتشرة في المملكة إلى 79 معرضاً، فيما تتيح الشركة خدمة حجز موعد مسبق لزيارة معارضها عبر تطبيقها للهواتف الذكية “Zain Jo” لتسهّل على مشتركيها وتوفر عليهم الوقت والجهد من خلال تجنب الانتظار في المعرض، كما تتيح من خلال التطبيق إمكانية البحث عن أقرب معرض بالإضافة إلى توفّر خارطة لجميع مواقع معارض زين في كافة أنحاء المملكة من خلال التطبيق أيضاً.